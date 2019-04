Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Domingo 14

Eucaristía y confesiones: 7 a.m., 10 a.m., 12 m., 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m.

9 a.m. Bendición de ramos. Procesión (salida cra. 38 calle 26A barrio San Vicente.

Eucaristía solemne.

Lunes 15

Eucaristías 6.30 a.m., 7 a.m., 6 p.m., 7 p.m.

Catequesis y confesiones a partir de las 5 p.m.

Martes 16

Eucaristía 6.30 a.m., 7 a.m., 6 p.m., 7 p.m.

Catequesis y confesiones a partir de las 5 p.m.

Miércoles 17

Eucaristía 6.30 a.m., 7 a.m., 6 p.m., 7 p.m.

Catequesis y confesiones a partir de las 5 p.m.

Jueves 18

9 a.m. Eucaristía de comunión para los enfermos.

4 p.m. Solemne celebración de la cena del Señor. Procesión en el templo y adoración en el altar del Santísimo.

6 p.m. a 9 pm. Adoración a cargo de los grupos apostólicos.

9 p.m. a 10 p.m. Hora Santa.

* El templo estará abierto hasta las 10.15 p.m.

Viernes 19

7 a.m. Oración de Laudes.

9.30 a.m. Viacrucis. Salida del templo.

3 p.m. Liturgia de la Pasión del Señor y adoración de la Santa Cruz.

6 p.m. Sermón de las siete palabras, descendimiento y procesión con el Santo Sepulcro por las calles de la parroquia.

* El tempo se cierra cuando salga la procesión del Santo Sepulcro. Este se dejará después en la capilla del Orfanato de la Sagrada Familia hasta las 9.30 p.m.

Sábado 20

7 a.m. Oración de Laudes

5.00 p.m. Corona y procesión con la Virgen de los Dolores por las calles de la parroquia.

9 p.m. Solemne vigilia pascual. Llevar cirios y agua para bendecir.

Domingo 21

Eucarístia y confesiones. 7 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 12 m., 6 p.m., 7 p.m. 8 p.m.

9 a.m. Procesión con el Resucitado. Eucaristía solemne. Salida procesión carrera 39 con calle 28 barrio Panamericano.