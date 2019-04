La propuesta de matrimonio no pasó por desapercibida, pues el jugador preparó una gran sorpresa para que la exreina no sospechara nada.

El emotivo momento quedó grabado en un video que Andrea subió a Instagram donde se puede ver la complicidad del deportista con un grafitero. En la publicación Tovar cuenta los detalles de cómo ocurrió todo.

“Llego de la casa cansada a jugar con Elena. (Un día largo en el trabajo ) llega @julian.guillermo90 y me dice amor acompáñame a recoger algo en la 100 y yo listo amor vamos, no me sospechaba nada. El estaba hermoso de saco y yo cogí la primera chaqueta que me encontré, sin aretes mejor dicho terrible ,lo cual pasó como a 4to plano. Llegamos a un parque y estaba @chpulgarin a Julián le encanta, dice que pinta demasiado genial y es un teso (días anteriores me había estado mostrando en sobre manera a aquel personaje )”, comenzó su relato la exreina.

Agregó que “nunca imagine nada. Cuando se va a un lienzo y empieza a hacer corazones resalta la palabra TOVAR y escribe: ¿Cásate conmigo?. Mil cosas mi cara, mi ánimo, mi mente, mi alma, todo se revolvió en ese momento y cambió! Un sí rotundo”, puntualizó.

Aquí el video del emocionante momento.