El curtido reportero gráfico de AFP quedó atrapado este miércoles bajo una montaña de jugadores croatas que celebraban el gol de la victoria por 2-1 ante Inglaterra que llevó a la final de Rusia-2018 con Francia al equipo balcánico y “ni siquiera se dieron cuenta que estaba allí sepultado”.

Some images of the dramatic celebration of Croatia's second goal against England during the semi final of the world cup #FifaWorldCup2018 #EnglandvsCroatia #CRO #CROvENG #CROENG #RussiaWorldCup2018 #Russia2018 #Rusia2018 #Nikon #CroaciaInglaterra pic.twitter.com/4wTwObDT8t

— Yuri Cortez (@YuriYurisky) 12 de julio de 2018