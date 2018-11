Durante su visita a la sala de redacción de EL TABLOIDE, el precandidato a la gobernación por el Partido Conservador, Alvaro López Gil dijo que está recorriendo el Valle del Cauca para contarle a los ciudadanos porqué quiere llegar al Palacio de San Francisco en la contienda electoral de 2019.

El dirigente político, con amplia trayectoria en la cosa pública, dijo tener la capacidad de administrar los destinos del departamento y que su experiencia le permite precisar que llegará a gobernar y no a aprender y eso ya es una ventaja.

Destacó que hoy es de los pocos dirigentes con cercanía al presidente Iván Duque, pues fue compañero suyo en el Congreso de la República y con varios de sus ministros y asesores hay amistad de vieja data.

“Mi recorrido por el departamento lo hago con la certeza de decirle a los vallecaucanos que no me tienen que decir cuáles son las potencialidades o debilidades de los 42 municipios, pues en todos he estado como funcionario de la Secretaría de Obras Públicas, diputado y congresista gestionando recursos y llevando desarrollo” indicó López Gil.