Villa del Río en Buga se derrumba

LA alcaldía de la Ciudad Señora anuncia el traslado de los damnificados pero no precisa la fecha en la que se iniciará el proceso.

El viernes Santo cuando gran parte de los habitantes de la Ciudad Señora tomaban parte de las actividades religiosas, 41 personas que residen en el sector de Villa del Río veían cómo una de las casas se hundía ante la embestida del río Guadalajara.

Desde ese día, según palabras de los afectados, no han podido conciliar el sueño pues les invade la zozobra de que en la noche el afluente tutelar de los bugueños suba su nivel y se los lleve con casas y todo.

Afirman los afectados por esta emergencia, que la situación no es nueva y ya han pasado varias administraciones esperando la reubicación pero todo se queda en palabras.

“Llevamos muchos años con este padecimiento y hasta ahora no cumplen con los anuncios y lo que no queremos es que actuen cuando ya se presente una tragedia con víctimas” aseguró una de las residentes en este sector semirural.

“Por acá estuvo el señor alcalde el sábado pasado y nos dijo que ya estaban trabajando en el proceso de reubicación y lo que estamos esperando es que ahora sí cumplan lo prometido” precisó la señora Alba Ladino.

Otras afectaciones

Además de la situación en Villa del Río, Buga tiene otras zonas afectadas por las fuertes lluvias que se presentan en la región.

De acuerdo con la información entregada por la Oficina Local para la Gestión del Riesgo, las lluvias causaron daños en la zona del Cruce Bar en la vía que conduce hacía La María donde la banca cedió en un cinco por ciento.

En la vereda El Janeiro un puente vehicular sufrió daños considerables.

“Estamos elaborando los informes pertinentes para atender la situación y con recursos propios hemos atendido las emergencias” dijo el alcalde Julián Latorre Herrada al culminar un recorrido por los sitios impactados por las lluvias.

Al término de una reunión cumplida el pasado miércoles se determinó que han 26 zonas que deben ser reubicadas y para avanzar en el proceso se buscarán recursos nacionales.

“Esa es una gestión que ya emprendimos y aspiramos ofrecer soluciones reales a estas familias” indicó el mandatario.