Correa Borrero es directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y estaba en la plenaria de la Cámara de Representantes cuando se hundió el proyecto, y según González ella se acercó hasta su curul y le dijo que ya no le podría “ayudar” por haber votado en contra de las listas cerradas.

“Quién es esta señora que vino aquí, a mi curul, a decirme aquí a grito entero que no nos va a ayudar. ¿Me está hablando a mí, el representante Harry González de Caquetá? ¿Esta señora es funcionaria del Gobierno? Yo le pido al Gobierno Nacional por favor más orientación de este debate con altura y el respeto que se merecen los congresistas. ¿Quién es esta señora, y por qué viene a amenazar el Congreso de la República? Le ruego que la retire señor presidente, que ella me diga qué favor le he pedido”, denunció a gritos el representante, según video del partido Liberal.