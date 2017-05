Víctimas del conflicto en el Valle recibieron sus libretas militares

El Ejército y la Unidad para las Víctimas entregaron este viernes en el Batallón Palacé de Buga, 271 libretas militares a jóvenes víctimas del conflicto el conflicto armado habitantes de diez municipios de este departamento.



Los beneficiados son hombres entre 18 y 25 años de edad que habitan en Buga, Palmira, Andalucía, Tuluá, Bugalagrande, Calima, Restrepo, Riofrío, Yotoco y San Pedro.Javier Dúncan, profesional de la Unidad para las Víctimas en el Valle y coordinador de la estrategia sicosocial en el departamento, indicó en el acto protocolario que esto hace parte de las medidas de satisfacción con las que se busca reparar a quienes han sufrido las consecuencias de la guerra.“Estamos contentos de cumplir con este compromiso que tanto habíamos esperado. Ahora, los jóvenes podrán acceder a los beneficios que otorga esta acreditación del Ejército, que de manera solidaria con la Unidad para las Víctimas entrega estas libretas militares”, señaló.Osman Blandón, uno de los beneficiados, opinó: “Venía trabajando en lo que me saliera, pues mandaba hojas de vida y me rechazan por no tener la libreta. Con el documento mis posibilidades cambiarán. Sueño con ser un empresario ¡o incluso con estudiar derecho!”, dijo emocionado.El coronel William Caicedo, comandante del Batallón Palacé, destacó la coordinación entre el Ejército, los municipios y la Unidad para las Víctimas y señaló que a partir de hoy se abren nuevas posibilidades para los jóvenes en aspectos como educación y productividad.De acuerdo con la Ley 1448 del 2011, o Ley de Víctimas, los ciudadanos que han sufrido un daño por el conflicto armado y que hayan acreditado su condición de víctimas están exentos de la prestación del servicio militar.