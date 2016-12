Usuario amenazó con suicidarse

Mañana de tensión y nervios en Cafesalud, usuario de la entidad, empuñando dos cuchillos amenaza, con suicidarse.

Los funciona-rios de una de las EPS que se encuentran ubicadas en la calle 25 con carrera 35, al oriente de la ciudad, se vieron sorprendidos con la decisión de uno de sus pacientes que amenazaba con quitarse la vida, tras insistir en que no recibía atención médica para las más de 17 enfermedades que padece, varias de las cuales lo tienen discapa-citado.

Esta situación no solo alteró los ánimos entre los empleados de Cafesalud si- no de los funcionarios de la Personería Municipal y de la Policía que hicieron presencia en el lugar para recobrar la calma y hacer entrar en razón al exaltado hombre.

El ciudadano, Rafael Alberto Bermúdez Montoya, angustiado por la situación, llegó hasta la calle 25 con carrera 35 del barrio Alvernia y, empuñando dos cuchillos, amenazaba con quitarse la vida ante la falta de autorizaciones que la EPS le debía entregar.

“La vida es sagrada y debemos preservarla me dijo un subteniente de la Policía que se me acercó para evitar que yo me suicidara, pero Cafesalud no lo ve así” señaló el afligido paciente.

Luego del diálogo del oficial con Bermúdez Montoya, este de manera vo-luntaria entregó las dos armas blancas con las cuales pretendía acabar con su vida.

Este hombre, padre de dos hijos y residente en el barrio Tomás Uribe Uribe, manifestó que no aguanta más la situación.

“He acudido a todas las instancias a nivel municipal, departamental y nacional y nadie me escucha” indicó usuario.

Por su parte el Perso-nero del municipio Rubén Darío Benítez Sierra tras la situación en la cual debió mediar para que la institución prestadora de salud le de una atención priorita-ria, exigió la salida de la EPS Cafesalud de la ciu-dad.

“Los tulueños se nos están muriendo en la puerta de la entidad y otros intentan suicidarse ante la falta de una atención oportuna por parte de esta EPS” puntualizó.

El ciudadano finalmente fue recluido en una clínica de reposo donde recibe atención médica oportuna y apropiada mientras que se gestionan las autorizaciones y documentación requerida para que desde el Fondo de Pensiones se resuelva su situación sa-larial.