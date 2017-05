Urge vigilar a los hijos

“…se debe ejercer estricta vigilancia a las redes sociales, en donde los niños y niñas encuentran un plato servido en grandes cantidades…”

Conocidos los últimos casos de abuso sexual de menores en varias ciudades del país y que han estremecido el corazón del pueblo colombiano, es urgente hoy más que nunca velar por el cuidado de los hijos, su protección día y noche, ya que están en permanente peligro de ser víctimas de los mismos actos perversos que pueden evitarse si se toman las máximas medidas preventivas y que aconsejan los especialistas en la materia.

Y lo curioso de la mayoría de los hechos bochornosos que atentan contra la integridad física de los menores, es que sus victimarios son personas cercanas a la familia y aquí es donde los padres deberían ejercer estricto control y estudiar muy a fondo las situaciones que se presentan cuando es preciso dejarlos en su compañía porque todos los hombres y mujeres son débiles y las pasiones ocultas pueden salir de un momento a otro y nadie puede detenerlas.

Los casos aberrantes de los últimos meses claman justicia y es necesario y urgente que se examinen a profundidad los principales motivos que conducen a un adulto a cometer semejantes delitos que hasta podrían calificarse de lesa humanidad, ya que acabar con la vida no solo física, sino sicológica y mental de los infantes, es de los hechos más condenables de la existencia, pues se acumulan la vulnerabilidad, la muerte de la inocencia y las secuelas casi incurables de toda una vida.

Asimismo se matan los sueños, las ilusiones y el futuro venturoso de una persona que no ha comenzado a vivir realmente la praxis vital de la existencia y es por esta razón y otras muchas que le corresponde no solo al gobierno y las instituciones formadoras, sino a la familia como célula básica de la sociedad, tomar como hemos dicho, no solo medidas preventivas, sino repensar instituciones como la familia, la responsabilidad de los padres, para qué se tienen los hijos, en qué condiciones los van a ver crecer, cuál es la clase de educación que desean ofrecerles, pero principal y fundamentalmente se debe obligatoriamente hacer el máximo esfuerzo en sacar al pueblo de la pobreza que va de la mano de la ignorancia, la falta de una adecuada formación para el futuro, ya que en la mayoría de los casos conocidos casi por lo regular, se presentan en sectores de la población más pobre, menos educada, donde el gobierno no ha llegado siquiera con los servicios públicos fundamentales para una mejor calidad de vida.

Y también es cierto, que actualmente, se debe ejercer estricta vigilancia a las redes sociales, en donde los niños y niñas, encuentran un plato servido en grandes cantidades de imágenes y atracciones que inducen a caer en las manos de personas de mentes perversas que solo buscan la satisfacción de sus bajos instintos y es así como el peligro que gira alrededor de estos pequeños es mayor y muy cercana, de tal manera que, como dijimos antes, no se pueden descuidar en ningún momento y si de verdad los padres quieren a sus hijos los corrigen a su debido tiempo para que no caigan en las trampas que a diario les tienden quienes solo buscan hacer el mal en cualquier oportunidad que se les presente.

Las medidas preventivas deben ir de la mano tanto de los padres de familia, como de los educadores y del gobierno, con el fin de que se pueda proteger de verdad, la vida íntegra de los niños y niñas.

A veces,no es tan importante pensar en aumentar las penas para los victimarios, sino en reflexionar y profundizar sobre la cultura de la vida, la existencia, el respeto y repensar el objetivo y fin de las instituciones que tiene como obligación el cuidado de los menores en el país.