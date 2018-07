Para el año 2035 la mortalidad y casos de pacientes con cáncer en Cali y el mundo aumentarán entre un 91 % y un 106 %. Dicho de otra manera, de cada 100 personas al menos 20 padecerán la enfermedad.

El panorama fue revelado en el marco del Foro Anual Educativo que impulsa la formación de periodistas de Salud y que tiene como sede a Cali. Dicho evento es impulsado por la firma Roche.

Entre los diferentes tipos de cáncer que se presentan en las ciudades de Latinoamérica están el cáncer de cuello uterino, mama, útero y el de próstata en los hombres.

Según los expertos, las principales razones para padecer estas enfermedades están asociadas a un mal estilo de vida, mala alimentación, ser fumador activo, y el no asistir a las citologías de manera oportuna para hacer un diagnóstico o tratamiento.

Según la Secretaría de Salud, con corte al 23 de junio de este año, se han diagnosticado 526 casos de cáncer en el Valle. Eso quiere decir que según las proyecciones, para el año 2035, para este mismo periodo los casos ascenderían a más de 1000.

En el Valle del Cauca el cáncer que más afecta a la población es el de útero y pulmón y según la Secretaría de Salud Departamental, cada semana tres menores de edad son diagnosticados con esta enfermedad.

María Cristina Lesmes, Secretaria de Salud Departamental, señaló que el cáncer es una enfermedad incidente e importante en el Valle del Cauca. “Tenemos leucemia en los niños, cáncer de mama y cuello uterino en las mujeres y próstata en los hombres”, indicó.

La funcionaria agregó que desde la Secretaría de Salud Departamental se está trabajando para mejorar los indicadores.

“Estamos buscando la estrategia para garantizar los medicamentos a pesar de que no hay una fuente económica para ello. Nos interesa mucho el cáncer en los niños, es un problema social y de salud pública. El cáncer infantil puede ser curable en el 85 % de los casos, nosotros estamos cerca al 50 %”, indicó .

Cali, ciudad pionera contra el cáncer

La Secretaria de Salud Departamental, agregó que el hecho que Cali sea una de las ciudades piloto para implementar el Desafío de Ciudades Contra el Cáncer es un avance.

“Es una iniciativa extraordinaria que nos ha puesto a hablar de cáncer en la ciudad y nos permitió sentarnos en la mesa con 182 funcionarios de las entidades públicas y privadas a revisar la situación de ciudad y programar de forma conjunta el desarrollo en corto plazo”, precisó.

De su parte, el oncólogo Rolando Camacho sostuvo que, “Cali tiene un beneficio y es que el registro de población de cáncer es bueno, muchos sobreviven a los cinco años, por eso se puede hacer un análisis y un control de esta enfermedad”.

Indicó además que, Cali tiene la voluntad política de incrementar las acciones para disminuir los casos de cáncer: “ya se trabajó durante el año pasado, desde marzo a septiembre en todo el diagnóstico de la atención de cáncer en la ciudad. Se aplicó un instrumento para identificar las prioridades por resolver”, aseguró.



No obstante, entre los problemas para combatir el cáncer se encuentra: la carencia de tecnología, necesidad de capacitar talento humano, falta de atención multidisciplinaria, y la no existencia de rutas de atención oportunas.

Entre tanto, José Pieschacón director médico de Roche Colombia, aseguró que se ha avanzado de manera importante en la lucha contra el cáncer, “pero estamos rezagados por el cáncer de cuello uterino, no estamos diagnosticando a la mujeres de manera temprana”, manifestó.

De acuerdo con cifras entregadas, el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres latinoamericanas, pues más de 152.000 mujeres de la región fueron diagnosticadas con esta enfermedad y para el 2030 la cifra ascenderá a 240.000.



“En Colombia hemos dado un paso importante, sin embargo hay aspectos que nos hacen flaquear, el cáncer de cuello uterino en países desarrollados está en la posición 12, allá no es tan común que las mujeres se mueran de esto. La razón es muy sencilla, el 90 % del diagnóstico se hace en fases tempranas, las mujeres van a controles, citologías”, dijo el médico Pieschacón,

En cambio en países del tercer mundo como Colombia, “el 60 % de los casos de cáncer son diagnosticados en estado de metástasis, es decir, cuando ya el tumor ha crecido, esto pasa porque no hay educación, no van a la citología y los sistemas de salud no están preparados en pedagogía”, concluyó.

Sobre el Roche Press Day 2018

El Roche Press Day es un foro educativo que impulsa la formación continua de periodistas en la región y les brinda la oportunidad de conocer las últimas novedades relacionadas con salud a través de presentaciones y talleres dinámicos dictados por expertos en el tema.

Esta es la séptima versión de este evento y la segunda en Colombia, en 2015 en Cartagena se hizo la primera versión. Otros países como Argentina, Santiago de Chile, Brasil y Costa Rica han sido sede de este evento de salud.



Cali fue escogida por ser pionera en la materia toda vez que asumió el desafío regional de combatir esta enfermedad de manera integral.

Se trata de la iniciativa City Cancer Challenge, C/Can 2025, entró en vigor en la capital del Valle hace poco más de un año y pretende disminuir la tasa de cáncer en un 25 % para el año 2025.