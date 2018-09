Cansado de que su jornada de ejercicios diarios a la orilla del río Tuluá, sobre la Avenida Gaitán, se estuviera convirtiendo en una carrera de saltos más que de trote para evitar pisar basuras y excrementos caninos, Julio Bernal decidió poner manos a la obra y hacer él mismo la limpieza de la vereda por donde corre cada mañana.



Así nació hace dos meses la actividad de aseo tanto de la zona verde como del lecho del río, desde la calle 29 hasta la 34, acto que ya están imitando otros deportistas que poco a poco se han ido sumando a la campaña del publicista conocido en Tuluá como Julber.



«Yo empecé a caminar hace seis meses y a trotar hace tres pero desde entonces veía cómo la zona verde y aún el andén estaban llenos de basuras, por lo que un día me decidí a recogerlas y hacer mi aporte a la limpieza del sitio que me sirve para trotar» señaló el ecologista.



Agrega que él inicia su jornada de trote diario a las 6.30 am. y termina con un poco de ejercicios hacia las 8 cuando comienza la recolección de basuras, para lo cual lleva una bolsa, la que casi llena cada día.

«Lo malo es que estos desechos Tuluaseo no los está recogiendo diariamente y muchas veces regreso al día siguiente y la bolsa sigue en el mismo sitio, lo que me desconsuela» señala Bernal.



También le incomoda hallar que muchas personas prefieren arrojar las basuras al lecho del río por lo que en algunas ocasiones ha bajado hasta allí para hacer la recolección.

Bernal hizo un llamado a la empresa Tuluaseo para que instale nuevas canecas de basura a lo largo de la avenida pues, asegura, la gente ha ido tomando conciencia y seguramente al tener un recipiente, allí arrojará sus bolsas.



Por último hizo una invitación para la jornada masiva de recolección de basuras que se hará mañana domingo con el concurso de varias entidades e instituciones en la orilla del río, entre las calles 26 y 27, justamente junto a la plazoleta de los jugos, cuyo entorno se encuentra copado por todo tipo de desechos. Cauca, le sigue en el segundo lugar el departamento de Cauca, con un total de nueve menores afectados.