En un comunicado de prensa, la Junta Directiva de Cortuluá confirmo que el adiestrador paisa Álvaro Hernández Uribe asumirá en 2018 como nuevo técnico en su retorno a la Primera B.

El nuevo timonel es un amplio conocedor del Torneo de Ascenso donde ha dirigido a clubes como Rionegro y Leones con buen suceso.

Oscar Ivan García como asistente técnico y Juan Carlos Rojas como preparador físico completan el cuerpo técnico.

¡ C o m u n i c a d o O f i c i a l ! pic.twitter.com/Vxd2Viuqxb

— Cortuluá (@cortuluaoficial) 9 de diciembre de 2017