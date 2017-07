Uceva en metástasis

…acaban de negar la Acreditación de Alta Calidad del programa que menos mal está, el de Educación…”.

Anticipo que lo que se dice acá va a ser desmentido de boca a punta de chisme por quienes se sienten señalados o mandando a serviles “amigos” a que pongan la cara, ya que no pueden sostener por escrito sus improperios, diciendo que hablamos los “enemigos” de la Uceva (todo lo procesan burdamente en código amigo – enemigo) ante lo que para ellos es inexistente: la Unidad Central del Valle del Cauca se sumerge en una alarmante crisis académica que pone en duda su continuidad a largo plazo.

Y si ponemos de presente esta situación es porque apreciamos el claustro que perdió el rumbo académico desde 2006 cuando asumió el actual rector, a pesar de que exista un personal docente y administrativo valioso que sabe que las cosas van mal, que ya el ladrillo y el cemento no dan para tapar la crisis pero sí para llenar los bolsillos de los interesados.

A menos que estén esperando la respuesta a un recurso seguramente infructuoso, todo indica que acaban de negar la Acreditación de Alta Calidad del programa de pregrado que menos mal está, el de Educación. Muy mal si tienen escondida la Resolución de negación, y este hecho, marca la bancarrota de una administración que desde hace 11 años debió trabajar seriamente para que hoy por lo menos la mitad de las carreras estuvieran acreditadas. Si acaso, se logran lánguidamente los mínimos permisos para los registros calificados como lo evidencia ahora la petición a los profesores de Educación para que interrumpan sus vacaciones y se pongan a trabajar en la visita del Ministerio para la obtención del registro que impide que cierren la Facultad ante la imposibilidad de lograr la Acreditación, pues siempre creen que la Acreditación es cuestión que se soluciona como si eso fuera ir a cuadrar con las alcaldías de la región como la de Buga y su combo que fustiga acertadamente el jurista Ramiro Bejarano.

Edificios, ciertamente bonitos, hechos con platas que no son gestionadas si no regaladas por el gobierno, pero vacíos, y no simbólicamente, ya que ahora el Icetex solo presta plata al estudiante si pertenece a una Facultad acreditada, además de que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acaba de cancelar unilateralmente el convenio por el que se dictaban programas a distancia y utilizaban para engrosar la cifra mentirosa de cobertura de estudiantes con la que se ufanaban. Es decir, muchos menos estudiantes, muchos menos ingresos.

¿Soluciones? Parecen lejanas, pero no imposibles. Algunos vislumbran una intervención del Ministerio de Educación ante la desidia de trabajar por lo académico durante 11 años y que queda aún un largo periodo rectoral, y el cooptado Consejo Directivo de la institución no se pronuncia. No parece descabellado, así ha ocurrido en otras universidades.