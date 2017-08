Uceva, crisis confirmada

“…la Uceva como patrimonio público debe concitar su defensa ante los errores de quienes la administran…”

Ni siquiera en elecciones rectorales ha existido tanto desespero en las directivas de la Uceva como ahora con la negación de la acreditación de alta calidad del programa de Educación que escondieron hasta que la anunciamos.

El rector en reunión de docentes hora cátedra, a más de atacar a este Semanario por su labor de informar y a quienes critican sus actos de funcionario público, se autocomparó con el dictador Nicolás Maduro que porque él también se va a quedar hasta el último día de mandato (¿?). Y algunos áulicos para congraciarse con el jefe han salido a atacarnos personalmente para tapar la evidente crisis académica, como el compañero de espacio que mostrando el triste “reblandecimiento” de espíritu otrora rebelde, pone en mi boca supuestos falsos como que estoy imputando la comisión de conductas punibles cuando afirmo lo obvio: si alguien logra hacerse a un buen contrato de obra pública, pues muy buenas ganancias obtendrá. Pareciera que sienten pisadas de animal grande ante algo oculto mucho más grave que la negación de una acreditación, pero como dice el agresor de turno, para eso están las instancias judiciales. Eso sí, que no vayan a ser las de Buga sino las de la capital.

Reiteramos, la Uceva como patrimonio público debe concitar su defensa ante los errores de quienes la administran, no podemos olvidar el debate central ante las respuestas huecas de siempre: “es que me critican porque no me quieren”. No, la institución universitaria de los centro – norte vallecaucanos a largo plazo tiene en duda su continuidad porque la no obtención de acreditaciones de alta calidad va a implicar reducción de recursos por concepto de matrículas que son el principal ingreso del ente a falta de adecuados subsidios estatales que sí reciben las universidades públicas. Ya son 11 años de fracasos académicos para la obtención de acreditaciones, y a juzgar por la actitud reaccionaria de las directivas van a ser 13 ante un escenario más inverosímil, pues en año y medio van a pedir cínicamente reelección prometiendo otra vez la calidad académica que repudian y tapan con ladrillo y cemento. Para muestra, otros dos sucesos del día: el Programa de Medicina completó casi dos meses sin Decano después del supuesto escándalo de venta de cupos y han nombrado una administradora como decana para insatisfacción comprensible de los médicos, mientras el Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales no va a abrir este semestre porque no renovaron el básico registro calificado.

Entonces, ¿no hay crisis? Por lo menos sabemos que muchas de las 6000 personas que vieron una entrevista del suscrito que evitó el rector, apoyan de corazón la defensa de la Uceva, lo que nos motiva a no dejar evaporizar este debate como pretenden los cuestionados.