Hoy sábado, a las 10:40 a.m en las canchas de Colombina en La Paila, se disputará el compromiso entre Independiente Cor-tuluá vs Club Beraca Sport de Armenia, en la fase de cuartos de final del Torneo Nacional Copa Bon Bon Bum femenina 2000-2001, evento que ha congregado a los mejores equipos feme-ninos de la región y del eje cafetero.

Los otros compromisos serán a las 9:00 a.m. Palmira Orsomarzo vs Club Café y Fútbol de Armenia. 1:30 p.m. Club USO de Candelaria vs Club de Leones de Jamundí. Mañana domingo, a la 1:00 p.m., Club La Salle de Pereira vs Club Deportivo VM de Buenaventura.

Independiente Cortuluá está integrado por cuatro niñas de Generaciones Palmiranas y dos de Sport Tenis de Cali, alianza del equipo local en las divisiones menores femeninas.

El conjunto Independiente Cortuluá es dirigido por Iván Solís Garzón y el asistente técnicos Richard Solís Pérez.