Picap, el Uber de las motos

A la polémica que está sumido el país por la movilización de pasajeros en motos, una actividad considerada ilegal por el gobierno, se suma ahora la llegada de una aplicación mediante la cual los usuarios de este sistema de transporte pueden solicitar una moto como medio de transporte.

El aplicativo denominando Picap ya se está utilizando en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga y, en su expansión, podría llegar próximamente a ciudades intermedias como Tuluá.

Ante el auge que ha ganado el aplicativo en estas ciudades, el viceministro del transporte, Juan Camilo Ostos, precisó que esta plataforma es ilegal, como lo es el mototaxismo, porque la motocicleta no es un vehículo homologable para el transporte de pasajeros.

«Vamos a sentarnos con el MinTic a evaluar cómo presentamos una demanda conjunta si ellos unilateralmente no la pueden deshabilitar, para que se nos dé la facultad de hacerlo» añadió el alto funcionario.

Agregó que no hay ninguna posibilidad de que se pueda revisar la legalización de la plataforma de motos porque la moto no tiene las condiciones de seguridad óptimas para mover pasajeros.

Puntualizó haciendo un llamado a los ciudadanos a utilizar los servicios del transporte formal reglamentado por Mintransporte.