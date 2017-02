Tres pecados de la Selección Colombia en el Suramericano

El individualismo, los problemas en marca y el mal juego lo condenan.

Individualismo. Antes de comenzar el Suramericano, Juan Camilo Hernández y Juan Pablo Ramírez pintaban como figuras. Ambos han mostrado exceso de individualismo, sobre todo Ramírez, que perdió el puesto durante varios juegos y que además no se ve con buena actitud en la cancha.

Problemas de marca. El DT Restrepo no ha podido estabilizar la zona de recuperación. Kevin Balanta perdió el puesto: casi siempre termina con amarilla. A Eduard Atuesta, el que mejor lo hacía y era titular, lo sacó este jueves de la formación. Cuando entró, lo echaron mal. Y Daniel Rojano tampoco ha rendido en esa posición.

Mal juego. Los equipos del Piscis no se han caracterizado por tener un juego agradable para la tribuna. Pero este de Ecuador rinde mal, es flojo atrás, no brinda seguridad, no tiene buen manejo y, además, hay jugadores en bajísimo nivel, como Leyser Chaverra, Ánderson Arroyo y Julián Quiñones.

DEPORTES