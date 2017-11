Una vez más Carlos “El Pibe” Valderrama con su buen humor ha recordado una anécdota del pasado cuando en 1991, durante un partido de la Liga española entre el Real Madrid y Valladolid, equipo donde jugaba Valderrama, Míchel González le tocó los testículos con la intención de provocarlo mientras se cobrara un tiro de esquina.

Más de 20 años después Valderrama aprovecha el bochornoso momento para por medio de una campaña hacerle un llamado a los hombres para que tomen conciencia sobre el cáncer testicular.

“He vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó, todavía puedo sentirlo. Primero palpándome el testículo izquierdo desde la zona inferior hacia arriba con la yema de los dedos, luego el derecho repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez para ver si los testículos tenían la misma forma tratando de encontrar algún bulto. No sentí dolor, pero un poco me emputé. Si hubiera sentido dolor tenía que haber consultado al médico porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular”, dijo el Pibe en el video.

El exfutbolista se despidió no sin antes darle las gracias a Míchel González “por haberme tocado los huevos en tres simples pasos como deberíamos hacer todos para prevenir el cáncer testicular”.

Esta campaña audiovisual en pro de prevenir el cáncer testicular es una colaboración de la revista Líbero con la Asociación Española Contra el Cáncer; la cual se ha impulsado mediante etiquetas como #TocátelasConFútbol.

“Estamos en #Movember mes que impulsa el compromiso social para una vida más feliz, saludable y duradera entre los varones. Con #TócatelasConFútbol y con la colaboración estelar del ‘Pibe’ Valderrama cualquier iniciativa es poca para ayudar”, expresa la revista Líbero.

El cáncer testicular se presenta principalmente en hombres jóvenes y de mediana edad. Aunque se desconoce su causa exacta, algunos factores como antecedentes familiares, desarrollo testicular anormal, antecedentes de criptorquidia, entre otros, influyen para que este tipo de cáncer se presente.

Para hacerse el autoexamen los hombres deben verificar que sus testículos tengan la misma forma, que no estén inflamados ni existan bultos, de palpar esto se debe acudir inmediatamente al médico.