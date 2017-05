Tinterillos, los abogados de la clase popular

No poseen títulos pero se ganan la vida tramitando la fe pública. Aparte de semiabogados también son profundos analistas de la política.

Nunca pasaron por las aulas de la facultad de derecho de alguna universidad pero conocen tanto de códigos, leyes, decretos, resoluciones y hasta directivas presidenciales que podrían ser la envidia de curtidos abogados como Cancino, Granados, Lombana y De la Espriella. Pueden saber más que ellos pero aquellos son los doctores y ellos los tinterillos.

En sus casas no cuelgan ostentos diplomas ni tienen especializaciones, doctorados o maestrías pero conocen como ninguno los vericuetos del derecho, tanto que son consultados por los ciudadanos que encuentran en ellos el mejor consejo a la hora de elaborar algún documento legal.

El más avezado de todos en Tuluá es indudablemente Manuel Antonio Concha Velásquez, cuya “oficina” se ubica en el andén del edificio Octavio Montoya, enseguida de la Alcaldía Municipal.

“Aquí llegan muchas personas a que les haga algún trámite pero yo no soy tramitador, yo soy escribiente y elaboro toda clase de documentos como derechos de petición y declaraciones de renta, siempre de buena fe porque mi vocación es de servicio a los necesitados” sostiene Concha.

Muy cerca, a no más de 30 metros, en el andén del colegio Sagrado Corazón de Jesús, diagonal a la misma casa municipal, permanece Eutimio Castillo Páez, quien ya completa 30 años como tramitador especializado en documentos sobre pago de impuesto de industria y comercio. “Para las tutelas y derechos de petición está mi compañero de puesto, Ancízar Rodríguez” agrega como imprimiéndole más estatus a su trabajo.

Más alejado del centro pero en un punto de gran importancia en materia de trámites, entre Rentas Departamentales y la Notaría Primera, permanece Armando Rodríguez Forero, un expolicía que luego de pensionarse, se dedicó a redactar documentos públicos.

Analistas políticos

Ninguno cambia su máquina de escribir por el computador aunque Castillo y Rodríguez lo usan para otros menesteres. “Lo que pasa es que el computador no da la opción de los formatos que se requieren para algunos trámites y por ello nada mejor que la Olivetti” sostiene Rodríguez.

Generalmente trabajan en horarios de oficina y se dan el lujo de no pagar arrendo, impuestos ni servicios públicos. “Mi oficina es la más grande, tiene aire acondicionado, cuenta con parqueadero y nadie tiene que pedir cita para visitarme” afirma Castillo.

Todos fueron en su momento empleados públicos y por ello cuentan con los conocimientos de los trámites que se requieren para las distintas gestiones ante despachos públicos o privados.

“Nuestra función es tan importante como la de cualquier notario y por ello debemos mantener informados, tenemos que estar al día en materia de leyes porque no sabemos en qué momento los necesitemos” señala Concha a quien justamente se le conoce como el notario cuarto.

Los costos de los documentos que elaboran están generalmente estandariza-dos pero también pueden elevarse de acuerdo con su extensión y la magnitud del contenido. “O también según el cliente” añade Concha, quien enfatiza en el sentido de servicio social que se debe guardar en su oficio.

Aparte de tinterillos o escribientes, también son expertos analistas de la cosa política, la conocen como ninguno e incluso algunos son consultados por dirigentes y hasta concejales que se atienen a sus conocimientos y capacidad de crítica.

Así son los tinterillos, una profesión que, a pesar del derecho y sus especializaciones, se niega a morir como también su vieja compañera, la máquina de escribir.