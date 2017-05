Tejedoras en el centro del huracán

Unas mujeres comparan el proyecto con las pirámides, otras rechazan esta denominación, se calcula que en Tuluá haya 2 mil mujeres haciendo parte del movimiento.

El ruido que ha producido en los últimos días la aparición en la ciudad de un grupo de mujeres bajo la denominación de Tejedoras de Sueños y su comparación con las pirámides, tiene en alerta a muchas tulueñas que han recibido la invitación para ingresar al movimiento.Su calidad de grupo cerrado solo para mujeres, su connotación esotérica y el uso de los elementos naturales hacen de este un proyecto atractivo para un número indeterminado de damas de la ciudad que, no obstante, se niegan a hablar abiertamente al respecto.“El proyecto Mujeres Tejedoras de Sueños está sustentado en la economía solidaria que tiene como valores centrales la ayuda mutua, la solidaridad, la confianza y el trabajo en equipo” dice un comunicado entregado a EL TABLOIDE agregando que este no es un negocio de captación de dinero con promesa de rentabilidad y niegan que exista un tiempo límite para recibir el apoyo solidario.

¿Cómo funciona?

El proyecto opera en la ciudad desde el año pasado y funciona bajo un esquema de círculos de prosperidad en donde la primera mujer inscrita aporta cuatro millones doscientos mil pesos pero debe llevar otras dos mujeres que aporten igual cantidad, quienes a su vez llevan otras cuatro y estas ocho mujeres más hasta completar 15 con las que se cierra el círculo. Se estima que en Tuluá existan alrededor de 130 grupos.

Algunas de sus integrantes señalan que es la forma más fácil de hacer realidad sus sueños y desvirtúan que se trate de una pirámide puesto que allí no hay acumulación de dineros dado que el aporte de cada una se convierte en un regalo que se le entrega a la que llega al centro del círculo por un total de $33’600.000.

“Algunas personas han tergiversado la filosofía del movimiento y están haciendo de él un negocio lucrativo individual que pone en entredicho la credibilidad del proyecto conformando un negocio de préstamos gota a gota”, agrega el comunicado por lo que invitan a la denuncia de este tipo de procedimientos.

Ante la avalancha de comentarios en favor y en contra del movimiento Tejedoras de Sueños en Tuluá, no faltó el filósofo que, quizás temeroso por el destino que le den en su hogar a los recursos conyugales, sentenció la cuestión con el dicho popular: “Si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no sea tan bueno o no sea verdad”.