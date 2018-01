Cuando en esta ciudad y en gran parte del país los muñecos de años viejo se hacían en tela con relleno de mechas o acerrín y usando balones o cocas de mate para darle forma a la cabeza, Hernando José Rojas Cubillos decidió innovar e hizo su primer muñeco usando arcilla y otros materiales distintos a los habituales.

Ese primer muñeco lo hizo por encargo de su hija y recuerda que fabricó a un ahorcado, que quedó tan real que el jurado calificador lo declaró ganador y después de ahí vino una seguidilla de éxitos a tal punto que declararon fuera de concurso sus obras.

Para este hombre, quien, descubrió el amor por el arte siendo un niño de tercero de primaria, ha pasado la vida en permanente creatividad pues es publicista de profesión, actividad que combina con la pintura y la elaboración de todo tipo de formas humanas, algunas por encargo o por afición.

Con la emoción de la primera no duda en señalar que su mejor muñeco de año viejo fue el de Rafael Orozco, el cantante vallenato asesinado el 11 de junio de 1992 en la ciudad de Barranquilla.

“Ese era un personaje sinigual y cuando decidimos hacerlo quisimos rendirle homenaje a un hombre que marcó toda una época del folklore”, dice Nacho tras señalar que cada personaje requiere de una entronización y de alguna manera se contagia con su energía para poderle darle la vida que al final aprecia el espectador.

Luego de sus muñecos iniciales en cabeza de arcilla, el artista evolucionó hacia materiales como el icopor y la plastilina intro-duciéndole además movimiento.

De sus manos han brotado personajes como la cantante de tecnocarrilera Marbell, Osama Bin Laden, el “tigre” Falcao, el volante James Rodríguez entre otros tantos que sorprenden por su expresión pues al verlos el espectador puede sentirse al frente del personaje de carne y hueso.

“Ese es un proceso de varios meses que arranca con un boceto hecho a mano que luego se moldea en muñecos que alcanzan a medir más de dos metros” dice el artista quien por estos días trabaja en la elaboración de Timochenko, el exguerrillero de las Farc y hoy día candidato presidencial.

Al ser consultado sobre la energía que le genera un personaje de estas características guarda silencio y luego deja entrever una sonrisa acompañada de sarcasmo.

Un año sabático

Este año la exhibición de los años viejos en la plazoleta de la Estación no contará con la magia creativa de Nacho pues ha decidido tomarse un respiro.

“Han pasado muchas cosas en el último año y lo que pocos saben es que la elaboración de un muñeco con las características propias de mi taller demanda una inversión entre dos y tres millones de pesos” precisa Rojas Cubillos y agrega que en la actualidad no cuenta con los recursos necesarios para elaborar uno.

Sinembargo en su mente guardó el diseño de The Croods, el filme de los cavernícolas que luchan por la defensa de su galaxia.

“Es un personaje lleno de expresiones que me cautivan” asegura el popular Nacho.

Destaca que en Buga y en la región hay un relevo generacional que ha seguido la huella dejada.

“La misión nuestra como artistas es sembrar semillas para que germinen nuevos talentos y en Buga aprecio que existen jóvenes entusiastas que están produciendo modelos llenos de creatividad” puntualizó el artista bugueño.