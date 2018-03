Francisco Sanclemente nacido el 21 de abril de 1988 en Guadalajara de Buga es un deportista de alto rendimiento que ha cosechado múltiples victorias en el atletismo paralímpico, en la modalidad de silla atlética, luego de sufrir una mielitis transversa (inflamación de la médula espinal) que le impide levantarse, sostenerse y caminar desde los 18 años.

El atlEtismo para-límpico: “Siempre me gustó el atletismo y por mi biotipo me consejaron que fuera pesista, que hiciera lanzamiento de bala, de jabalina, porque tenía mucha fuerza, pero al final me decidí por el atletismo y empecé a practicar en mi silla convencional de cuatro ruedas y luego llegó la silla atlética de tres ruedas que es mucho más rápida y fue así como empezamos en este deporte”.

Sus competencias: “La primera carrera que hice fue la Media Maratón de Bogotá en el 2010. He participado en más de 100 carreras entre nacionales e internacionales, carreras de más de 10 kilómetros en su mayoría. He participado en 12 maratones, 28 medias maratones y el resto, en carreras de 10, 15, 20, 30, 35 kilómetros”.

Las más importantes. “La maratón de Buenos Aires, que empecé a intentarla desde el 2013, 2014, fui en el 2015, siempre iba con la ilusión de ganarla, aprendía y me tocaba llegar a reinventar y a ver en qué había fallado, aplicar todos esos aprendizajes, fallaba, pero volvía a intentarlo hasta que en el 2016 pude ganarla en Argentina”

A quÉ se dedica: “Soy Administrador de Empresas, tengo un Diplomado en pedagogía para licenciados y uno de Marketing de la Universidad del Valle, doy conferencias sobre superación personal que es mi historia, de liderazgo porque dirijo la Corporación Ser, Inspiración, en Buga, que organizó la carrera el año pasado en Buga. Otra conferencia es “El camino de un valiente”, que es cómo empiezo de niño siendo futbolista, cómo llega la discapacidad, cómo me convierto en deportista y luego cómo convierto todo eso en valor y enseñanza para los demás”.

Su virtud: “Vivir agradecido, agradezco la familia que me tocó, la vida que me tocó, las circunstancias que me tocaron, el entorno, los amigos, porque eso hace ser lo que soy hoy en día; cuando agradezco todo eso es ahí donde nacen los sueños, los propósitos, lo que intento hacer todos los días”

Los sueños: “Tengo varios, ya unos los he ido cumpliendo como ganar la Maratón de Buenos Aires, correr maratones por todo el mundo y ya lo estamos haciendo, la Corporación Ser, Inspiración ya lo estamos cumpliendo; ser un deportista destacado ya lo somos y mi mayor sueño es ir a los Juegos Paralímpicos 2020 en Tokio y otro es casarme que ya lo vamos a cumplir el 23 de junio. Mi propósito de vida es ser feliz”.

¿Se lamenta de algo?: “Todo lo que me ha sucedido alrededor de la discapacidad, aunque ha sido difícil de aceptar en algunos momentos, ha sido un milagro porque ese mismo año nació mi hija. Tengo una mamá y una abuela fuertes, que me enseñan a salir adelante, que me retan, que me dicen tiene que continuar su bachillerato, sus estudios. Tener una esposa maravillosa es un milagro, tener los amigos que me tocaron y vivir las circunstancias que he vivido es un milagro que no cambiaría nada, ni una lágrima, ni un momento de tristeza, porque ahora entiendo que la vida es una oportunidad que hay que disfrutarla al máximo”.

Lo que le espera: “Mi agenda se iniciará con la Maratón de Santiago (Chile): 8 de abril

Maratón de Madrid (España): 22 de abril

Media Maratón de Cali: 3 de junio

Maratón de Duluth, (Estados Unidos): 24 de junio.

Media Maratón de Ciudad de México: 29 de julio

Carrera Ser Inspiración en Buga: 26 de agosto

Maratón de las Flores en Medellín: 9 de septiembre

Maratón de Buenos Aires: 23 de septiembre

Maratón de Nueva York: 4 de noviembre.

Francisco Sanclemente inició el 2018 con un gran triunfo al ganar por segunda vez consecutiva la Maratón de Miami, donde batió su propia marca del 2017 en más de 22 minutos. Un superatleta.