Los titulares de los diferentes medios noticiosos del país, a diario nos despiertan con sucesos lamentables como son las violaciones, feminicidios, masculinicidios, actos de corrupción y otros delitos que se hacen casi normales en nuestra sociedad colombiana.

Ante estos hechos muchos nos preguntamos cuáles pueden ser los motivos de esta terrible situación, la respuesta creo yo que está en nosotros mismos, pues estamos en una sociedad enferma, y es que no hay otro motivo técnico ni físico para creerlo.

Es enferma, cuando en una sociedad la victima se enamora de su victimario mientras este paga una condena por haber agredido físicamente a su expareja y asesinar a sus familiares; enferma porque se condecora al poeta de las 4 babys que invita a tomar a nuestras hijas como un sexi objeto. Enfermos cuando se construye de fama a la EPA Colombia que con sus actitudes como youtuber irrespeta la belleza de la mujer colombiana. Enferma cuando se actúa de acuerdo a la importancia farandulera del acontecimiento: ¡muere el gran Martín Elías!, y Mocoa?, cuál Mocoa. Enferma cuando hacemos de nuestros victimarios vedettes de la farándula criolla, tomándonos selfies con timo, popeye y Garavito. Enfermos cuando pedimos no más corridas de toros pero lucimos con orgullo nuestras carteras trianon y zapatos Mario Hernández (doble moral).

Por eso y mucho más creo que estamos en una sociedad enferma, donde no vale quejarse, sólo actuar desde el mismo seno familiar, educar a nuestros hijos, menos tablets, teléfonos inteligentes y televisión, más ejemplo, principios, urbanidad de Carreño y un poquito de Dios, el de cada cual o al que más le crean, pero solo con eso podemos mejorar de esta enfermedad.

Ricardo Varón Franco

r.varon1973@gmail.com