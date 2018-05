Vendedores que no aparecen en el censo

Son varios los vendedores de la calle Sarmiento que han elevado su protesta por cuanto, a pesar de llevar muchos años en el sector, no aparecen en la caracterización hecha por los funcionarios de la Administración Municipal.

Wilter Gabriel Orjuela tiene una pequeña caseta donde vende ropa en la parte posterior del supermercado Olímpica, a media cuadra de la Terminal de Transportes.

“Yo llevo en este lugar 19 años, tengo mi documentación en regla, incluso el carné que nos dio Incentiva en un primer censo hace más de 12 años, pero inexplicablemente no aparezco en el censo que hizo hace poco la Alcaldía Municipal” señala con tristeza el vendedor.

Otro tanto denuncia Rubiela Ríos, quien ya completa 10 años en ese mismo contorno y tampoco se encuentra registrada en el censo municipal elaborado con miras a determinar los pequeños comerciantes que irán al Bicentenario Plaza.

Según Orjuela, al parecer la situación obedece a que el día en que hicieron la caracterización, ni él ni la señora Ríos se hallaban en su puesto pero tampoco los han querido recibir para entregar sus datos en la alcaldía.

“Yo he hecho todas las gestiones que me han pedido hacer, he ido a la Alcaldía Municipal pero no me han recibido y estoy entrando en una crisis de nervios pues estoy viendo que me voy a quedar sin el único negocio que tengo para sostener a mi familia” sostiene con desconsuelo Wilter Gabriel Orjuela.