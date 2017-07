Se inicia el revolcón

…A veces nos preguntamos si existe la confianza necesaria en las autoridades de Policía para que tomen decisiones en un momento determinado..”

De verdad que el país entero espera un revolcón en materia de convivencia y seguridad ciudadana a partir del próximo 1º de agosto cuando comience a regir el nuevo Código de Policía y pretende mejorar al máximo las relaciones humanas de los asociados, toda vez que el antiguo régimen cumplía 44 años sin ser modificado, mientras que las costumbres en el tiempo presente han cambiado radicalmente.

Después de muchísimas discusiones en el Congreso de la República fue aprobado el nuevo estatuto que sin embargo, creemos, no ha sido lo suficientemente socializado entre la comunidad que en su mayoría ignora el contenido del mismo, lo cual traerá como consecuencia inevitable un mar de confusiones a la hora de poner en práctica la normatividad.

A veces nos preguntamos si existe la confianza necesaria en las autoridades de Policía para que tomen decisiones en un momento determinado en los casos concretos que se presentan en la cotidianidad, tal como está relacionado en el nuevo código que tipifica una serie de conductas que son motivo de sanciones convertibles en dinero en la mayoría de los casos, pero que aún no está claro si las autoridades están en capacidad para aplicarlas o deben remitir a otro escenario judicial a la persona imputada en la comisión de la falta.

Es preciso mencionar que el primer articulado se refiere al respeto que debe guardar obligatoriamente el ciudadano común y corriente a las autoridades de Policía, porque vemos a diario que no es así. Ya nadie quiere obedecer, por ejemplo, las leyes de tránsito y la persona responsable de una contravención, prefiere quemar su vehículo antes de entregarlo a las autoridades, se indignan porque les solicitan presentar los documentados que deben estar al día. De lo contrario sería motivo de alguna multa o sanción pecuniaria. Si aún no se tiene pleno respeto hacia las autoridades de Policía y confianza total, nos atrevemos a afirmar que lo que se viene ahora se va a convertir en un auténtico maremágnum o también puede suceder que nada pasará, ya que lo que se infiere del documento en mención, es que lo primero que debe tener el ciudadano es total conciencia de la denuncia y querer de verdad servir a la comunidad, especialmente a los más indefensos, por cuanto la experiencia lo que ha comprobado es que existe el temor a denunciar, sea porque se gana un enemigo o porque la justicia no llega en su debido momento y lo generalizado es la impunidad.

Si estamos en un momento en donde todo se ha relativizado, los andenes se convirtieron en almacenes estacionarios, las mercancías cuelgan de las paredes externas de los almacenes, se cierran calles por cualquier motivo, como por ejemplo, una venta especial, un velorio, una carrera deportiva, entre otras muchas cosas a la que el pueblo en general ya está acostumbrado, nos parece muy difícil decirle a una trabajadora sexual, por ejemplo, que se vista así o asá porque está dando mal ejemplo a los menores de edad.

El matoneo en los vehículos de transporte público es bien difícil de probarlo y se encienden unas polémicas de nunca acabar que desgastan a todo el mundo y en consecuencia las personas optan por quedarse calladas para no perder el tiempo en discusiones inútiles que no llegan a ninguna parte. Ahora bien, todo en la letra es casi perfecto, pero ponerlo en práctica es bien problemático; otro ejemplo es el caso de los perros que los vecinos sacan primero sin las debidas precauciones y en segundo lugar, a hacer las evacuaciones fisiológicas en los predios de los vecinos o en parques y espacios públicos. No ha sido normal o lógico hasta ahora, que una persona cargue un celular listo para ver al animal hacer sus necesidades, con el fin de tener una prueba para denunciar a su propietario. Se pierde tiempo, se pierde la amistad con el vecino y se gana otras enemistades que no hacían parte de su entorno vivencial. Entonces nos preguntamos ¿si el nuevo código tiene como fin mejorar la convivencia ciudadana, será posible hacerlo cuando en el transfondo hay un caudal de sanciones convertibles en dinero? Creemos que no ha existido suficiente claridad, educación y conocimiento de la nueva normatividad policial.