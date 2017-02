Salpicón de temas

“…el nuevo Código Nacional de Policía es una norma bien intencionada, pero…”

He leído detenidamente el nuevo código nacional de policía, es una norma bien intencionada pero, lamentablemente no le auguro mucha vida en materia de vigencia. Pronto empezarán las demandas por inconstitucionalidad, pues reúne en un solo texto una gran variedad de temas que debieron ser contemplados individualmente. A manera de ejemplo, el tema del ejercicio de la prostitución lo legaliza, incluso lo que llaman comúnmente y de forma ofensiva para quienes la ejercen como el servicio de prepagos, lo que va en contravía del delito del proxenetismo. Otro tema que abarca esta nueva norma es el ordenamiento territorial; impone a los alcaldes la obligación de establecer perímetros de prohibición alrededor de iglesias, sedes educativas, universidades entre otras para que no se ejerza ninguna actividad relacionada con licor, juegos de azar y prostitución. Me imagino establecer este perímetro en la calle 25 de Tuluá al lado de la iglesia de Las Américas, solo por mencionar una y el cambio que traerá para la vida comercial del sector. Otro tema relacionado en el código es la obligación a todos los dueños de locales comerciales de facilitar el baño a las personas clientes o no, so pena del cierre del establecimiento y multas, servicio que podrá ser cobrado con tarifas que fijen las alcaldías. También la nueva norma contempla la obligación para los alcaldes de establecer centros de bienestar para animales abandonados y excluye de forma acertada la posibilidad del sacrificio de los que sean incautados y no reclamados por los dueños en un lapso de tres meses. En materia de movilidad establece la obligación para los alcaldes de establecer ciclorutas para fomentar medios alternativos de transporte. En materia de contratación con el Estado se establece una nueva inhabilidad como es que quien adeude una multa no podrá contratar ni ascender e ingresar al sector público. Igualmente hay regulaciones en materia de informática, minería, patrimonios culturales, acceso a domicilio sin orden de autoridad judicial, responsabilidad de los acudientes por infracciones de los menores de edad y en general muchos temas que si se requieren para una mejor convivencia, pero que a la vez demandan de las autoridades locales estudio, imple-mentación y capacidad de conciliación con todos los involucrados en su consumación y acatamiento.