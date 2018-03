¿Quién es John Hárold Suárez?

Un educador, hijo de una universidad pública como lo es nuestra Uceva, Orgulloso Vallecaucano que cree en que se pueden hacer cambios sociales, que viene de un hogar humilde, sencillo y que luchó por un sueño que hoy se hace realidad.

¿Usted no hace parte de ninguna familia tradicional en el Valle, ¿cómo hizo para llegar a donde está?

Trabajando, estudiando, madrugando, John Hárold Suárez es un trabajador incansable, muchos me dijeron que hoy no llegaría a donde estoy hoy, pero el trabajo y Dios me tienen cerca del senado de la república.

¿Por qué, para qué quiere ser senador?

Quiero ser senador para apostarle al proceso más importante de la sociedad que es la niñez y la juventud, quiero ser senador para construir un programa de primera infancia, implementar, efectivamente la jornada única, combatir el microtráfico, el alcoholismo y ayudar al emprendedor y campesinos a salir adelante. Para ayudar a los deportistas, porque sabe algo doña Nilsa, me tocó en Bogotá hacer colectas porque jóvenes no tenían para el hotel. Quiero ser senador para hacer realidad la estrategia de cero a siempre porque mi madre a veces no sabía con quién dejarme para ir a trabajar, para ayudar a los campesinos con los subsidios o fertilizantes porque en la zona rural de Buga me decían que tenían tierra y no con que trabajarla y al adulto mayor porque merecen una vejez digna, así como muchas cosas más.

¿Es verdad que fue mensajero y taxista?

Si, orgullosamente fui mensajero y taxista, gracias a la educación logré ser Alcalde de Buga, y con la fe en Dios seré senador de nuestro país.

¿Fue buen o mal taxista?

jajajaja era bueno, nunca dije para allá no voy. Me siento orgulloso de mis raíces, también soy un ejemplo de que la educación transforma vidas, para muchos soy el profe, el monitor, el deportista, un trabajador de todos los días.

¿Qué le dice a sus detractores políticos, periodistas, concejales?

Que hay que construir país entre todos, hay opositores que atacan personalmente, y no las propuestas, o los proyectos, hay gente que tiene ejércitos de perfiles en redes sociales para calumniar y dañar, eso no le hace bien a nadie.

¿Por qué eligió al Centro Democrático como partido?

Llego a Centro Democrático porque valora mi condición de educador, mi condición social, mi experiencia y la seriedad que durante 20 años he hecho por mi ciudad, por la cultura y la educación, esa es la razón por la cual elijo Centro Democrático.

¿Qué le dejan de experiencia dos Alcaldías de Guadalajara de Buga?

Doña Nilsa, soy el único Alcalde reelecto dos veces en un municipio con más de cien mil habitantes en el Valle, ser ordenador del gasto me enseñó a transformar vidas.

¿Le duelen las críticas?

Cuando la crítica se sustenta en argumentos, consolida y permite construir, no genera escozor, por el contrario ayuda, pero cuando esa crítica es personal, malintencionada, genera indignación.

¿Qué planes o proyectos tiene para el centro del Valle si es elegido senador?

Impulsar la construcción de viviendas para familias vallecaucanas, abordar la problemática de insumos fertilizantes de los campesinos con una ley que subsidie los abonos, fortalecer la jornada única y el deporte vallecaucano.

¿Cuál es el sueño John Hárold Suárez?

Es quedar en la historia de Colombia como el dirigente, el educador que pudo ayudar a transformar, a construir, a edificar sociedad a través de la educación y que se me valore por lo trabajador, porque mi carrera pública será para transformar la calidad de vida de las personas.

¿Es verdad que corre todos los días 5 kilómetros o es cuento?

Doña Nilsa, hago más de dos mil kilómetros al año, son cuatro pares de tenis, cada 500 kilómetros cambiamos de zapatos para mantenerme en forma, me apasiona el deporte, es una forma de vida.

¿Cuántas tazas de café toma al día John Hárold Suárez al día?

Muchos, el café es un motor para este ritmo de vida y de trabajo que tengo, y que mejor que un café colombiano.

¿Qué opinión tiene de Ramiro Bejarano, uno de sus contradictores?

Jajaja y quién es él, él me conoce a mí pero yo no lo conozco a él, qué hace, a qué se dedica, un admirador mío acaso? Es broma, respeto por la diferencia, uno genera cuando está en cargos públicos afectos, seguidores, contra-dictores, en este mundo público tenemos que estar dispuestos a que gente sin verte, conocerte, hablen mal de ti, por envidia, celos, pero también hay gente que nos sigue, apoya y respalda.

¿Algunos lo consideran un nuevo fenómeno político en el departamento, qué opina frente a eso?

El Valle del Cauca necesita refrescar sus congresistas, necesita líderes que hablen con propiedad, qué es lo que han hecho, cuáles son sus aportes, sustanciales a la sociedad. John Harold es de los pocos líderes que puede hablar con ejemplos, que puede hablar con hechos, puedo decir cómo se transforma sociedad en primera infancia, con las ciudadelas educativas y la jornada única, con el apoyo al deporte, la apuesta al turismo con un municipio como Buga, y que la gente reconoce como una persona seria, genero esperanza para el Valle.