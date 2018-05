Luego dejó sus temas movidos y comentó “ay hombe Valledupar, gracias por estar aquí. He venido con todo el cariño, pero me he encontrado una gente muy cálida, voy a dejar mi alma en el escenario y no me iré hasta que hayan transpirado todo”. Seguido cantó ‘Tal vez’.

Ricky enloqueció al público asistente al Parque de la Leyenda Vallenata con ‘La Vida Loca’ en su versión en inglés.

Volvió a cambiarse y apareció con una camisa manga larga blanca para interpretar ‘Asignatura Pendiente’. Con ‘Tu recuerdo’ el ex Menudo hizo que las mujeres hicieran una histeria colectiva que sacudió los oídos del cantante.

“Esta es una de las canciones que quiero seguir cantando por muchos años, espero que se la sepan y me acompañen”.

Acto seguido comenzó a cantar ‘Vuelve’, lo que enloqueció a todos y generó que se encendieran los flashes de los celulares.