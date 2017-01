Revocatoria ya

“…ha llegado la hora de frenar los desafueros del gobierno Latorre-Suárez…”

Parodiando el primer párrafo del Manifiesto de Marx, una ola de procesos revocatorios a alcaldes y a un gobernador recorre el país, y no es un fantasma, es la respuesta desesperada de ciudadanos a gobiernos que a lo largo de un año han demostrado su incapacidad para gobernar, de sintonizarse con los problemas de la cotidianidad ciudadana como los pésimos servicios de salud, la inseguridad desbocada de calles y viviendas, homicidios por doquier, la ocupación de los espacios públicos por todo tipo de vendedores, la educación al garete y en manos inexpertas, pero por sobre todo la corrupción que desangra los presupuestos municipales.

La revocatoria es un instrumento de participación democrática que tiene su origen en la política de pesos y contrapesos constitucionales que busca darle al ciudadano herramientas para zafarse de un gobierno que no quiere, que no le satisface. En sus comienzos eran tan difíciles las exigencias que pedía la Ley que prácticamente se hacía imposible revocar un alcalde, ahora no lo es tanto, la Ley 1757 del 2015 facilita las cosas, solo con un documento explicativo de la insatisfacción ciudadana, más el treinta por ciento de las firmas de los votos que obtuvo el alcalde ganador, la Registraduría debe citar a unas elecciones donde se afirme o niegue la convocatoria a una nueva elección de alcalde. Surtido este trámite se llama a elecciones y deben votar al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos del censo electoral de la elección del alcalde a revocar. Ganará quien obtenga la mitad más uno de esa elección.

Aquí, en la ciudad del Milagroso, un grupo de ciudadanos insatisfechos consideran que ha llegado la hora de frenar los desafueros administrativos del gobierno Latorre-Suárez, y acudir de una vez a su revocatoria, entre otras razones y, esto es bueno decirlo de una vez, el alcalde real de Buga –dicen-se llama Jhon Hárold Suárez Vargas, hay que ver la peregrinación de concejales, contratistas y calanchines de toda laya visitando sus “discretos” lugares de atención –oficinas les llamaban antes- a pedir su parte del ponqué presupuestal. Él da o quita de acuerdo al compromiso con su campaña al senado. Nunca en la historia de Buga se había visto tanta indignidad al frente del municipio. Este solo hecho sería suficiente para justificar la revocatoria de Julián Latorre, pero hay más, casi nada de lo prometido se ha iniciado o cumplido. Hay indignación ciudadana, no hay política pública para la salud, la educación, la vivienda y la seguridad. El nepotismo se toma los despachos públicos. ¿Qué control político pueden hacer los concejales si sus cónyuges hacen parte de la nómina municipal? ¡Los ciudadanos se cansaron!