Regalos de Navidad que hicieron ‘amanecer’ temprano a los niños

Sin importan el desvelo, emocionados por saber qué les trajo el señor de la barba blanca, los niños amanecieron felices este 25 de diciembre.

Como toda Navidad, la primera acción del día es revisar qué regalo hay bajo el árbol de navidad.

Los niños estaban tan felices que fue imposible evitar que los juguetes formaran parte del comedor de la casa, La misma situación se repitió en todas las casas de las familias, donde los regalos fueron desde ropa, juguetes y gadgets.

Tradición

El 25 de diciembre tradicionalmente la gente despierta muy temprano (antes del amanecer) para ir a la iglesia a celebrar el nacimiento de Jesús, que ocurrió durante la noche. Luego la familia se reúne en un almuerzo común durante el cual se sirven todas las especialidades típicas de esta fiesta, como la galopoula (pavo relleno de castañas, pasa de Corintio, y nueces o almendras) con papas al horno, el gourounopoulo psito (un cerdito en aceite de oliva, cocinado en horno a fuego bajo durante cerca de 3 horas, y bañado constantemente con su jugo, agua caliente y jugo de limón) y el melomacarona (postre a base de nueces y jarabe de miel).

En Grecia no hay árbol de Navidad (esa costumbre europea viene de los países del norte), pero se utilizan espléndidas maquetas de barcos de vela en madera, decoradas de forma especial con bolitas brillantes que hacen recordar al mar, elemento siempre presente en Grecia. El 25 no se reparten regalos; no hay relación entre el Papá Noel y el nacimiento de Jesús.