Una de las propuestas que se está estudiando en medio de la discusión de la reforma política, es la restricción de la presentación de candidatos por firmas para las elecciones.

El senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa, explicó que se está abusando de este mecanismo para evadir los controles internos que deben hacer las colectividades a aspirantes inhabilitados o cuestionados.

“Vamos a insistir en que no se abuse del mecanismo de las firmas permitiendo que exista, pero no esa venta de avales en que hay candidatos que se ofrecen al mejor postor y faltando dos días no saben por cuál partido van a aspirar y si les niegan el aval por corruptos o indeseables, entonces se van a recoger firmas”, indicó.

También dijo que “le estamos poniendo orden y seriedad para quien sea candidato por un partido, lo haya sido por lo menos un año antes de su militancia en esa colectividad”. Barreras dijo que insistirá en que se apruebe la reducción de la edad para votar en Colombia y se garanticen los derechos que tienen las mujeres de participar en política en igualdad de condiciones. Estas propuestas serán discutidas a fondo la próxima semana cuando continúe el trámite de la reforma política y electoral en la Comisión Primera del Senado.