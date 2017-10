Voceros del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de la Gobernación y los Municipios de Colombia, Sintraserpuval, denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de reforma administrativa que con el visto bueno del concejo puso en marcha el alcalde Pía Francisco Javier Álvarez Pulgarín.Voceros del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de la Gobernación y los Municipios de Colombia, Sintraserpuval, denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de reforma administrativa que con el visto bueno del concejo puso en marcha el alcalde Pía Francisco Javier Álvarez Pulgarín Para Gustavo Aguilar, presidente de la subdirectiva de la organización en esta localidad, dicha reforma fue aprobada por los cabildantes sin que existiera estudio previo y el mismo fue presentado sobre la marcha y hasta ahora no conocen los soportes financieros que indiquen el monto de los recursos que se invertirán para el pago de la reforma.

“Nosotros supimos que en mayo el alcalde presentó el proyecto donde le concedieron facultades para adelantar el proceso de reestructuración de la planta de cargos aprobado por siete de los once concejales, quienes desconocían en ese momento lo que el mandatario proyectaba” dijo Aguilar.Por su parte Rosa Elvira León, fiscal de la organización sindical y representante en la junta nacional, precisó que el proceso de reforma ha creado un ambiente de tensión en el interior de la alcaldía, pues aunque ya expidieron los decretos nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar pues la información ha sido mínima y todo lo que llega son versiones pues el alcalde no da explicaciones claras.

“Lo que sí hemos detectado es que existe una percución política, pues los que dejarían sus cargos curiosamente no acompañamos al alcalde en su aspiración” aseguró la dirigente sindical.

Están desinformando

Consultada sobre la postura de los dirigentes sindicales, la abogada Nilse Lucía Zapata Gil, directora de la Corporación Creses con la que el municipio firmó el convenio para el acompañamiento jurídico de diferentes planes de la Administración Municipal, entre ellos el de modernización administrativa, dijo que los voceros de la organización están desinfor-mando. “La nuestra es una entidad con más de 20 años de experiencia en este tipo de temas y para nada nos prestaríamos para liderar procesos que no estén ajustados a la legalidad” precisó.

En relación a la reforma de la planta de cargos, Zapata Gil aseguró que se adelanta atemperándose a todas las normas vigentes y que obligan al alcalde a trasformar la estructura para responder a las exigencias del gobierno. Con respecto a la esencia de la reforma, la profesional indicó que se suprimirán 10, uno de los cuales tiene vacancia absoluta, otro es una secretaría cuyas funciones serán asumidas por otra y de esa manera se transformará en una oficina a cargo de un técnico y los cargos restantes desaparecerán ante la carencia de funciones.

Con respecto de los cargos a crear serán 17, seis de los cuales no se pondrán en marcha hasta tanto no se apruebe la creación de la Oficina de Tránsito. En relación a lo presupuestal, la abogada Zapata afirmó que estos están segurados y no se causará ningún traumatismo. Añadió que la información es pública y está a disposición de la ciudadanía.