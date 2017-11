a Corte Suprema de Justicia en decisión del pasado 1 de noviembre resolvió los recursos extraordinarios de casación interpuestos por la defensa técnica de la exalcaldesa de esta localidad del norte del Valle, Diana Alonso Beltrán quien había solicitado la revisión de la sentencia proferida en segunda instancia dictado el 7 de junio de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Penal, que a su vez había confirmado integralmente la sentencia condenatoria emitida el 22 de julio de 2015 por el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo.

Dicho fallo declaró a la exmandataria responsable en calidad de coautora de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso material heterogéneo con violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.

La determinación de la máxima instancia judicial del país dejó en firme la condena de 72 meses de prisión domiciliaria y siete años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. El ente de justicia halló responsable a Alonso Beltrán de haber celebrado de manera indebida contratos para la prestación de servicios n.° 09 del 23 de febrero de 2004, mediante el cual se adquirieron pólizas de seguros de vida para los concejales y la burgomaestre, y del convenio de suministro n.° 02 del 26 de marzo del mismo año, por medio del cual se tomaron pólizas de seguros para 7745 escolares de las instituciones educativas municipales.

“No me he robado nada”

En comunicación con este medio, la exalcaldesa Diana Fabiola Alonso Beltrán se declaró tranquila tras la determinación de la Corte Suprema de Justicia.

“Tengo la tranquilidad que la condena se da por un proceso relacionado con una incompatibilidad, y que en ninguna parte se me juzga por pérdida de recursos públicos o hechos de corrupción, como lo pretenden hacer ver a la opinión pública los opositores políticos que a diario durante los ultimos años ha sido el caballito de batalla y a punta de escritos y presiones han ido a todas las instancias que me han juzgado, ellos, solo persiguen intereses personales y no le han brindado ni una sola obra ni apoyo a nadie de nuestro hermoso municipio” señala en su escrito la exmandataria hateña.

La decisión de la Corte cobijó en los mismos términos a la profesional Alexandra Arias Porras, Gerente Administrativa y de Gobierno del municipio cuando ocurrieron los hechos que dieron origen a la demanda penal referida.