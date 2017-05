¿Quiénes suenan para reemplazar a De la Pava?

Ante la renuncia de Jaime De la Pava como director técnico de Cortuluá ya empiezan a sonar los nombres de quienes llegarían en su reemplazo.

De acuerdo con lo indicado por el presidente de la junta directiva de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, esta semana definirá el nombre de la persona que reemplazará a Jaime De la Pava en la dirección técnica del equipo para la Liga Águila II. Estos son los nombres de los profesionales que más suenan:Luis Fernando Suárez, Hernán Lisi, Alberto Gamero, Leonel Álvarez, Néstor Otero y Néstor Craviotto.

Ad portas de terminar la fase de todos contra todos en la Liga Águila 1 Cortuluá, el “Equipo Corazon”, se encuentra cerca a los puestos del descenso, situación que tiene a sus seguidores con los nervios de punta y mucho más en las últimas horas cuando el estratega Jaime de la Pava anunció su decisión de abandonar el club el 28 mayo, una vez concluya la participación del onceno en la Liga. La noticia de la salida del técnico vallecaucano cayó como un baldado de agua fría entre la afición y abre un debate sobre el futuro de la escuadra centrovallecaucana. ¿Quién debe reemplazarlo? ¿Cuáles deben ser los objetivos del segundo semestre? ¿Qué se debe hacer para evitar caer en el descenso son las preguntas que surgen. ¿Usted qué haría?

“Cortuluá debe buscar un técnico con experiencia, de charreteras y que no venga a aprender. Es decir un estratega con la misma o más capacidad que Jaime de la Pava. Desde mi punto de vista, el equipo hoy tiene técnico, pero lo que se armó no respondió y por ende se debe pensar en reforzar la nómina debidamente, con hombres de experiencia que luchen por seguir en la A”. Gustavo A. Mondragón, analista.

“Lo primero que se debe tener en cuenta por parte de los directivos es que se definan con claridad los objetivos a seguir. Si se está pensando solamente en salvar la categoría, ese factor marca la ruta a seguir para contratar al nuevo estratega. Lo anterior debe ir de la mano de la consecución de jugadores de experiencia y que sean capaces de asumir el reto de luchar por perma-necer en primera”. Yonierth Ramírez, comentarista.

“El equipo debe buscar un técnico de la misma condición de Jaime de la Pava. Un estratega que quiera luchar no tanto por la categoría sino también pelear por estar en el grupo de los ocho en el segundo semestre. No me disgusta si se inclinan por Jorge Cruz, él sabe trabajar con los jóvenes, pero se debe pensar en traer jugadores de experiencia para no tener afugias en la tarea por seguir en la A”. Nía Gómez, comentarista.

“Se debe contratar un técnico que conozca las entretelas de Cortuluá, que tenga manejo de grupo y una vez solucionado el tema pensar en cuatro o cinco jugadores de nivel, pero considero que es fundamental conservar la base que hoy se tiene y potenciar a jugadores que por ahí no encontraron el camino con Jaime de la Pava. Se de-be armar una escuadra que sea protagonista y así salvar la categoria”. Jimmy Zapata, comentarista.