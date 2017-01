Quedó cojeando

…parece que al Código de Policía, que se estrenará en los próximos días, le faltó ‘cinco pa´l peso’…”El nuevo Código de Policía que todos los colombianos estrenarán en los próximos días parece que le faltó “cinco pa’l peso” según se desprende de los primeros comentarios que han realizado los medios de comunicación social entre la comunidad y tal como se aprecia en una primera instancia, aún no se conoce en detalle, a pesar de la publicidad oficial que obviamente debe anteceder a su puesta en práctica en el territorio nacional. La nueva normatividad, que pretende lograr una armoniosa convivencia entre los asociados con el fin de obtener un crecimiento y desarrollo saludable y donde prima el respeto por la otra persona, es el resultado de un pormenorizado análisis de la conducta humana de los últimos años que incide en el normal acontecer de la sociedad y genera violaciones a los mismos derechos humanos. Es por tanto una minuciosa búsqueda de la tranquilidad ciudadana y para lograrlo la legislación busca su aprobación mediante multas y sanciones que realmente “duelan” en el bolsillo de quienes no quieren aconductarse en medio de la gente.

Es bien conocido que se observan conductas inapropiadas que impiden la convivencia pacífica y sana de la comunidad en general y entre ellas se pueden citar a quienes ponen sus equipos de sonido a todo volumen hasta altas horas de la noche interrumpiendo el descanso de sus vecinos; los propietarios de mascotas que permiten hagan sus evacuaciones en la calle y antejardín de otra persona; los que lavan sus automotores en las puertas de su residencia.

Como también a quienes se orinan en la calle, no pagan el valor del bus de transporte público y hay multas bastante altas para los que originen peleas callejeras y pleitos que afectan la tranquilidad pública. No cabe duda, lo que más duele, es tocar el bolsillo de cualquier persona, pero lo que no puede permitirse es que lo recolectado vaya a parar los bolsillos de los corruptos asentados en el gobierno local, regional y nacional.

Y así parece ser porque no hay la suficiente claridad de quiénes impondrán la multa al infractor, a dónde van a parar los dineros de las multas, qué se hará con lo recolectado, en dónde se va a consignar, son entre otros, los interrogantes que están sin resolver y como el pueblo colombiano es intuitivo y mordaz se pregunta: ¿será que continuará haciendo carrera el soborno a las autoridades de policía?.¿ Seguirán presentándose los casos de disminuir a “soto voce” las sanciones a cambio de la “coima”?.

Asímismo no parece que esté claro el mecanismo particular, concreto, de cómo se hará la denuncia, por una foto en celular? por vía telefónica? Si el vecino es belicoso ¿qué sería lo más apropiado para que no tome venganza?

Por lo tanto, antes de que se comience su aplicación es muy conveniente que las mismas autoridades informen con detalle sobre los cuestionamientos que ya comenzaron a surgir y ponen en duda un feliz resultado de la nueva legislación, de otra manera, seguiremos sembrando más corrupción a lo largo y ancho del territorio colombiano.