¿Qué trámite debo hacer si recibo un comparendo?

Esto le corresponderá hacer al consumidor de alucinógenos que se constituyó en el primer infractor del Código de Policía en Tuluá.

Un joven de 27 años de edad, residente en el barrio Miraflores, se convirtió en el primer sancionado en Tuluá con un comparendo pedagógico del Código Nacional de Policía, justamente el lunes cuando entró en vigencia el manual de convivencia ciudadana.

De acuerdo con la patrulla policial que hizo el procedimiento, el hombre fue sorprendido en el barrio Entrerríos, al norte de la ciudad, consumiendo sustancias alucinó-genas en sitio público, uno de los comportamientos que está contemplado en la norma y que establece una sanción de ocho salarios mínimos legales vigentes.

El manual, de 243 artículos sancionatorios, fue lanzado en Tuluá en un acto celebrado en la Plaza Cívica Boyacá, encabezado por el mayor Julio Fernando Mora Escobar, comandante del II Distrito de Policía, con una serie de actividades lúdico-informativas de las que par-ticiparon uniformados debidamente preparados.

“Nuestros policías fueron capacitados con varios meses de antelación tanto en lo operativo como en lo administrativo a fin de realizar procedimientos conforme a las normas que establece el Código” señaló el oficial.

Recordó que, tal como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos en la noche del domingo, la norma tendrá seis meses de aplicación pedagógica e informó que los recursos económicos que resulten de las sanciones, serán consignados en una cuenta abierta previamente para la financiación de programas de educación ciudadana y el fortalecimiento de los procedimientos.

“Hemos dispuesto que cada uno de los cuadrantes existentes en nuestro municipio tengan las respectivas comparenderas a fin de que se les haga el requisitorio a aquellos ciudadanos que hagan caso omiso a la nor-matividad contenida en el Código” precisó Mora Escobar.

En cuanto al hombre sancionado por el consumo de estupefacientes en el barrio Entrerríos, señaló que en su caso no habrá sanción económica y deberá someterse a una serie de sesiones pedagógicas y un proceso de resocialización.

Los trámites

De acuerdo con el abogado Julio César Díaz de la Universidad Santiago de Cali, el trámite una vez impuesto un comparendo es acudir a la estación de policía local y cumplir con la sanción correctiva que allí se disponga pero en ningún momento la Fuerza Pública podrá establecer multas.

Estas corresponden al Inspector de Policía que puede confirmar la decisión de los uniformados o negarla si considera que no está ajustada a lo dispuesto por el Código Nacional de Policía.

Una vez el Inspector confirma la sanción, dado que los compa-rendos no tienen apelación, el ciudadano debe pagar la multa impuesta haciendo uso de descuentos como el 50% si se paga en un término de cinco días; de lo contrario, podrá generarle intereses por mora.

Si no paga la multa, esta irá a jurisdicción coactiva y luego a ejecuciones fiscales del municipio, lo que indica que la Secretaría de Hacienda puede hacer el cobro jurídico en favor del municipio y puede incluso embargar los bienes del deudor.