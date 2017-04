¿Qué se enseña en Tuluá?

…Con este loable producto las instituciones no pierden la autonomía pero es una apuesta arriesgada…”.

Luego de un arduo trabajo de los docentes del municipio orientados por profesionales de la ciudad de Medellín, la Secretaría de Educación de Tuluá ha dispuesto para las 18 instituciones educativas un trabajo denominado Bases Curriculares Municipales las cuales en un compendio de 15 cartillas orientarán a partir de la fecha de forma básica lo que son los contenidos y competencias a lograr por los estudiantes desde preescolar hasta once en las diferentes áreas de aprendizaje: ciencias naturales, ciencias sociales, educación artística, ética, educación física, religión, lengua castellana, inglés, matemáticas, tecnología, ciencias económicas, filosofía, cátedra de paz, emprendimiento y preescolar.Si bien es cierto con este loable producto las instituciones no pierden la autonomía en el manejo de la particularidad y la diversidad de los contextos que les rodean al hacerlo parte de sus currículos, es una apuesta arriesgada en el sentido de que se llegue a crear un rezago en el dinamismo propio de las instituciones y se perfilen las bases curriculares como última palabra en materia académica. Interpreto que el sentido no es éste. Como su nombre lo indica es una base, sobre la cual cada institución bajo el principio de autonomía consagrado en la Ley 115 puede organizar el proyecto educativo institucional, inmerso allí el currículo y dentro de éste conjunto los procedimientos, contenidos, logros y demás aspectos referidos al proceso de enseñanza aprendizaje.Tuve la oportunidad de conocer la fuente de este tipo de proyectos los cuales han sido buscados desde el Ministerio de Educación de Colombia. Hablo de los currículos unificados a nivel nacional en el país asiático Corea del Sur. Una potencia a nivel educativo, tecnológico y automotriz que visionó en la calidad educativa la forma de sacar adelante la economía del país luego de una guerra que los dejó destruidos por allá en el año 1953. Conflicto reciente diría uno. Pero con un resurgimiento sin igual.Esto para contextualizarlos un poco. Ahora, hablar en Tuluá de bases curriculares unificadas es crear una oportunidad para el crecimiento a nivel educativo. Es unificar las instituciones en materia de que se está enseñando, cuando se está enseñando, cómo se está enseñando y para qué se está enseñando. Es indiscutible: la primera versión debe pasar por mejoramientos. Pero es un inicio y allí a veces está lo difícil. En dar el primer paso. Hoy lo estamos dando y la totalidad de docentes, directivos docentes y Secretaría de Educación debemos propender por fortalecer lo logrado. Sin embargo, es imprescindible tener presente que en el factor educativo los buenos resultados se logran en la medida en que el triángulo padres-estudiantes-docentes funcione de la mejor manera posible.