Petro apeló a las necesidades que tienen los colombianos que a lo largo de la historia no se han suplido. Aseguró además que su candidatura no ha tocado techo y que seguirá creciendo en las semanas que vienen.

El candidato de la Colombia Humana inició su discurso aceptando que los resultados entregados por la Registraduría correspondieron a los que recavaron los testigos electorales durante la jornada.

En seguida aseguró que la ventaja que reflejaban las encuestas del candidato Iván Duque ha disminuido considerablemente y que al contrario de lo que aseguraron los analistas, las fuerzas alternativas no han tocado techo.

“Vamos avanzando con paso firme, constante, siempre adelante. Pueden tener la certeza de que vamos a vencer”, dijo el candidato de la Colombia Humana ante la ovación de sus seguidores.

Petro también resaltó la participación masiva de ciudadanos en las votaciones y la variedad de candidatos que se presentaron a la contienda.

“El voto no se polarizó. El voto se distribuyó entre diversas alternativas muy fuertes desde el punto de vista electoral”, aseguró.

“Ya Colombia no se divide entre esas dos fuerzas no se divide en aquellas dos fuerzas tradicionales, ya Colombia no cayó en el unanimismo. Somos diversos, y esa diversidad es nuestra mayor riqueza”.

Frente al escenario de segunda vuelta, Petro indicó que las votaciones no deben ser solo pasión sino también razón y que hay que tener en cuenta cuál es la visión de país que quieren los colombianos.

“¿Volvemos a pensar que es sobre la base de eliminar derechos, libertades, justicia que podemos solucionar los problemas que aquejan hoy a la sociedad colombiana?”.

Petro y Duque, y sus fuerzas electorales, volverán a encontrarse en segunda vuelta el próximo 17 de junio.

