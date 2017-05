Protesta por calidad de desayunos escolares

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran la no presentación de la información con la minuta y el presupuesto.

Con más dudas e inquietudes que respuestas y certezas partieron a la capital de la república los dos funcionarios de la Contraloría General de la Nación y el Ministerio de Educación Nacional tras su participación, la semana pasada, de la Primera Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar del municipio.

La mesa, coordinada por el secretario de educación a nivel local, Willington Rodríguez, tuvo una serie de irregularidades que no dejaron satisfechos a los funcionarios nacionales, según lo señalaron veedores del programa en la ciudad.

“Sus preguntas no fueron contestadas en el momento y se les prometió que se les enviarían las respuestas por correo, algo anormal” expresó Lilia María Castillo, docente y veedora alimentaria del PAE.

Otra queja señalada por varios de los asistentes a la Mesa tiene que ver con la calidad de la alimentación que se entrega cada día a los niños de las jornadas regulares y los jóvenes de la Jornada Única.

En Tuluá, el programa es operado por la empresa caleña Fomento Social que hace llegar a las manipuladoras los productos comprados en la capital del Valle dado que, a juicio de sus representantes y el mismo secretario Rodríguez, el mercado tulueño no cubre todas las necesidades del menú.

Otra irregularidad denunciada tiene que ver con la no presentación de la información que contenía la minuta y el presupuesto, supuestamente por falla del videobeam.

De acuerdo con el contrato firmado entre el municipio y la operadora, en Tuluá se reparten mensualmente veinte mil desayunos y cinco mil almuerzos, todo ello con un costo de $ 6057 millones anuales.

Irrisorio pago a las manipuladoras

Son varias las denuncias que las madres cabeza de hogar que fueron contratadas como manipuladoras de los alimentos escolares han hecho en torno al maltrato y peor pago que les proporciona la empresa Fomento Social, operadora del programa en Tuluá.

Luego de la Primera Mesa Pública de la semana pasada, se conocieron nuevos detalles en torno a amenazas de ser sacadas del programa si continúan con sus protestas y en especial si se quejan por la mala calidad de los alimentos.

En Tuluá son alrededor a 240 las manipuladoras que prestan sus servicios en 112 sedes a quienes se les paga $ 33 por desayuno y $ 55 por almuerzo repartidos, de los que se les hacen diversos descuentos, por lo que terminan ganándose mucho menos de un salario mínimo, precisó una de ellas.

Como si fuera poco solo han tenido una capacitación con el Sena hace varios años y desde entonces deben trabajar basadas en sus conocimientos empíricos.

Agregan que su horario de trabajo supera lo estipulado por el Código del Trabajo pues deben madrugar para la preparación de los alimentos y reclaman que así como se legisló para el pago de las empleadas domésticas, se les incluya a ellas también en este sistema.