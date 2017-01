Promueven revocatoria del Alcalde de Buga

El comité fue inscrito por parte de un grupo de bugueños inconformes con la gestión de Juliá Latorre.

Haciendo uso de la herramienta constitucional, un grupo de ciudadanos de esta localidad puso en marcha el comité “Por Buga Sí a la Revocatoria” del alcalde Julián Latorre Herrada.

El mencionado comité será coordinado por el abogado Henry Delgado Rivera y del mismo hacen parte Bladimir Delgado, Alvaro Daza,Hernando Llanos, Mónica Urango, Fernando Libreros Agudelo y los concejales Gabriel Fontal y Jhony Rivera.

Los líderes de la iniciativa dicen estar movidos por el inconformismo generalizado de los bugueños por el incumplimiento del plan de gobierno.

Al inscribir el comité revocatorio se expusieron entre otros los siguientes argumentos: la alta cifra de homicidios en la ciudad durante el año 2016; el bajo número de estudiantes en las instituciones educativas, donde la población estudiantil decreció frente al año 2015 y a juicio de los inconformes no hubo ampliación en la cobertura y más cuando las ciudadelas educativas no cumplieron con su objetivo, de igual manera no se adelantó gestión alguna para la construcción del campus universitario de la Univalle, así como la mala alimentación escolar lo que generó la deserción de la misma.

Argumentan además que no se construyó una sola vivienda y la 55 entregadas hacen parte de la ejecución de los recursos aprobados para los damnificados de ola invernal del 2010.

Agregan que en temas como la protección animal no se ha iniciado el proceso para cumplir la meta del 30% en reposición de las carretillas que circulan por las calles de la población.