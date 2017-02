Prohíben salida del país al ‘Pibe’ Valderrama

Prohiben la salida del país del exfutbolista Carlos ‘El Pibe’ Valderrama por incumplimiento de su obligación alimentaria con su hijo.

La juez primera de Familia de Santa Marta, Diana Fernández de Castro, prohibió la salida del país del exfutbolista Carlos ‘El Pibe’ Valderrama Palacio, hasta que no se garantice el cumplimiento de su obligación alimentaria con su hijo Carlos Alberto Valderrama Ruge.

Según la providencia del juzgado, se le envió notificación a la Sijín y a la Oficina de Migración Colombia para que el reconocido jugador no salga del país en la medida en que se adelanta el proceso ejecutivo de alimentos en su contra.

El fallo resultó favorable a la petición del abogado William Rafael Granados, apoderado del demandante Carlos Alberto Valderrama Ruge.

Según Granados, en varias oportunidades ha tratado de reunirse con Valderrama y sus abogados para una posible conciliación, pero no ha sido posible. Además aseguró, que lo que se busca es que el exjugador cumpla con la parte alimentaria para su hijo y de inmediato se levantará la prohibición.

A su vez, el abogado Antonio Barrios Cantillo, representante de ‘El Pibe’ Valderrama, mediante memorial dirigido a la juez de familia, solicitó que se levantara la medida de restricción de salida al exterior de su cliente.

Por su parte, según se conoció, ‘El Pibe’ Valderrama también dirigió un requerimiento al juzgado de familia para levantar la medida debido a sus compromisos contractuales por fuera del país.

El juzgado estableció en 132 millones de pesos la suma de dinero para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria durante 2017 y 2018.