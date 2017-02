Por 5 días se presentarán cierres en la vía Buga-Buenaventura

Con el fin de ejecutar trabajos en la vía Buga-Buenaventura, la concesión de la Doble Calzada anunció que desde este jueves 9 de febrero y hasta el 14 del mismo mes, se presentarán cierres en este tramo vial. Los siguientes son los horarios: www.eltabloide.com.co

“Tenemos que volver a los cierres parciales que teníamos el año pasado, para poder avanzar con los trabajos de reparación”, informó el gerente de la concesión, Wilder Quintero.

Así mismo, pidió a todos los transportadores de carga pesada y a los diferentes usuarios de esta vía, tener mucha paciencia y sobre todo, respetar las señales de tránsito, específicamente, los pare y siga.

De esta forma, los horarios de cierre quedaron de la siguiente forma:

• Jueves de las 10:00 a.m. A las 08:00 p.m.

• Viernes de las 10:00 a.m. A las 08:00 p.m.

• Domingo de las 06:00 a.m. A las 08:00 p.m.

• Lunes de las 06:00 a.m. A las 08:00 p.m.

• Martes de las 10:00 a.m. A las 08:00 p.m.