Populismo creciente y peligroso

…cuando en un país no se cumple con las promesas ventijulieras del populismo, fácilmente puede caer en manos de otras ideologías…”

La reciente elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha puesto en estado de alerta a muchísimos líderes mundiales que ven con asombro y cierto grado de incertidumbre el surgimiento del populismo que pone en peligro toda una historia demócrata, especialmente en el Occidente, lo que en primera instancia va en contravía de los derechos humanos.

Lo que sorprende ante la comunidad internacional es ver que los pueblos aceptan el discurso populista de quienes detentan el poder con el fin de defender su trabajo y negarse a los cambios culturales que demanda el mundo moderno. Es así como los temas de xenofobia, racismo y homofobia, son columnas vertebrales de los discursos ante los ciudadanos que los escuchan sin pestañear y aplauden hasta la violencia en forma impresionante y con la permisividad que aterra al más común de los mortales.

Estos comentarios se desprenden del último informe de la organización norteamericana Human Rigths Watch en donde se advierte que el populismo se extiende de manera desmedida y sin control en Europa y América Latina, lo que es sumamente peligroso para los sistemas democráticos del continente americano y europeo.

Al mismo tiempo creemos que es un llamado de alerta para Colombia y los países vecinos en donde también están surgiendo personajes que se aprovechan de la pobreza de la gente para intentar conservar un status quo que de lo contrario se convierte en una amenaza para su supervivencia y es así como Donald Trump arremete contra los inmigrantes, los musulmanes, las mujeres, entre otros temas que actualmente están hoy a la orden del día en la policía internacional.

Es aterrador ver a Trump ante los periodistas, los irrespeta, los trata mal, les dice mentirosos, no acepta sino lo que quiere que le pregunten y está viendo enemigos por todos lados llamando a la población a defender sus propios intereses presumiendo una inexistente inestabilidad e inseguridad en su país si abre las puertas a otras ideas y realidades culturales que no se pueden negar.

Populistas, como Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Ortega en Nicaragua,se convierten fácilmente en dictadores que infundiendo miedo al pueblo se eternizan en el poder sin lograr los cambios que han prometido desde sus campañas electorales.

Por estas razones es muy importante, que los líderes nacionales y regionales de este país se pongan las pilas con el fin de entender muy a profundidad los cambios que atraviesa el mundo actual, las necesidades fundamentales de la comunidad, con el fin de no mentir, trabajar realmente por una democracia digna y auténtica, olvidarse de enriquecerse a costa de la política, tal como ha sucedido en los últimos años, que en otros términos es comprometerse a acabar con la corrupción en los sectores oficial y privado ya que cada día estamos viendo hasta donde se ha caído en este sentido y así se explica el despilfarro de los recursos públicos que impiden la realización de las obras urgentes y necesarias para salir del atraso de la mayoría del pueblo colombiano.

La corrupción y la impunidad son el caldo de cultivo para los nuevos líderes populistas que van apareciendo en el panorama nacional al aproximarse las elecciones en el año 2018 y en consecuencia a quienes hoy detentan el poder solo tienen que trabajar duro en finiquitar esta gangrena que carcome el corazón mismo de la política nacional.

No cabe la menor duda que la democracia está en peligro y un ejemplo basta de muestra, cuando en un país no se cumple con las promesas ventijulieras del populismo, fácilmente puede caer en manos de otras ideologías que seguramente serán peores que las anteriores. Y viene el debacle.