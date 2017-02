Polémica tras propuesta de “marihuanódromo”

La iniciativa del alcalde de Tuluá, ha tenido toda suerte de comentarios en las redes sociales. El mandatario Afirma busca generar un espacio de resocialización.

Con voces tanto a favor como en contra fue recibida la idea lanzada el pasado fin de semana por el alcalde, Gustavo Adolfo Vélez Román, de establecer en la ciudad un sitio donde los adictos a las sustancias sicoactivas se reúnan para su consumo.

La propuesta nació en el marco del más reciente consejo comunitario que el mandatario realizó en la comuna 7, al occidente de la ciudad, en respuesta a un ciudadano preocupado por la creciente oleada de jóvenes que se observan en ese sector, especialmente en los parques públicos en horas de la noche.

“Vemos cierta preocupación en las personas por los fallos de la Corte Constitucional que amparan el consumo de sustancias sicoactivas, nuestra obligación y responsabilidad es recoger su sentir por eso no me parece descabellado pensar en un mari-huanódromo”, señaló el mandatario tras concluir el diálogo con la comunidad en el barrio Laureles.

De inmediato se abrió el debate, especialmente en las redes sociales, en donde se han exteriorizado cientos de conceptos asintiendo y rechazando la iniciativa.

“No estoy de acuerdo con eso que quiere, que aparezcan más viciosos de los que hay, que se ponga la mano en el corazón” le dijo Aleida Torres al burgomaestre en Facebook mientras que Santiago Vargas escribió: “Debemos tener en cuenta que lo que le da valor es la prohibición y eso es lo que desencadena el microtráfico y más”.

No obstante la polémica desatada por la iniciativa, incluso a nivel nacional a través de los medios de comunicación, Vélez Román aclaró que lo que se busca es evitar la presencia de consumidores en los parques, en los escenarios deportivos y en la orilla del río Tuluá donde hacen presencia permanente las familias con sus hijos menores.

“Debería ser un espacio habilitado para el consumo de esta sustancia sin generar ningún problema a la comunidad, espacios que podrían estar acompañados por la misma Administración Municipal y desarrollar programas deportivos y culturales orientados a resocializar a los consumidores” agregó.

“Sería la puerta de entrada a la inseguridad”

“Respeto todas las propuestas y por supuesto es la autonómía del alcalde pero yo no estaría de acuerdo. A muchos jóvenes les va a parecer como una alegoría al uso de alucinógenos y podría ser que muchachos que no estuvieran en la droga, quisieran irse para allá (Tuluá) a probar, a experimentar. Es la puerta de entrada a la inseguridad, el microtráfico y la extorisón en Tuluá y el Valle del Cauca”.

“Mejor pensar en un centro de rehabilitación”

“Es una posición personal del alcalde que debe tener su sustento en sus reuniones con la comunidad. Infortunadamente los niños tienden a imitar las conductas de los mayores y por ello creo que se deben fortalecer las campañas de prevención al consumo, el tráfico y la producción que son las prioridades de nuestra institución. Sería mejor pensar en un centro de rehabilitación que es distinto a un centro de consumo”.