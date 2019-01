Según datos históricos, el diablo apareció en el escudo del equipo en 1940 —fue removido en el 43— supuestamente porque América vestía de rojo y sus jugadores se movían en la cancha como unos ‘diablillos’, por lo que el club empezó a ser reconocido como los ‘Diablos rojos’.

Después regresó el diablo al escudo y en otras ocasiones fue borrado de manera individual por jugadores como Julio César Falcioni, Anthony de Ávila y el actual presidente, Ricardo Pérez.

Falcioni quiso poner las iniciales de sus hijas en su camiseta y el ‘Pitufo’ consideraba que el diablo iba en contra de sus creencias religiosas. Él lo tapaba con un esparadrapo.

Esta inesperada noticia generó polémica en la ciudad y en el país, ya que los fanáticos escarlatas consideran que el diablo es parte de la identidad de su equipo.

“Este cambio de escudo de nuestro América es una falta de respeto con la hinchada, sus jugadores, su historia y su identidad. De verdad, no puedo creerlo. #eldiablonosetoca”, escribió en su twitter la periodista de la W María Camila Díaz.

Ante las razones que dio Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, de que “el diablo no siempre ha estado en el escudo. América ha sido campeón sin el diablo en su camiseta”, el exgerente deportivo de la institución, Julián Vásquez, manifestó que “Tulio siempre quiso quitar el diablo”.

“Yo no lo hubiera cambiado porque es la insignia y lo que representa al América. Además, esta decisión puede afectar en el tema de venta de camisetas porque a la gente le gusta más lo tradicional”, señaló Vásquez.

El humorista Carlos el ‘Mono’ Sánchez fue tajante al señalar que el nuevo escudo representa el momento que atraviesa el equipo.

“Con este tipo de actos es bueno el mercadeo con el hincha, pero como ya ni enamoran en la cancha, pues menos en el escritorio… pedimos resultados y de esos estamos como el escudo, sin creatividad. Triste está el diablo que se bajó con todo y estrellas”, manifestó.

El exlateral rojo Iván Vélez, quien fue campeón con América sin el diablo en el escudo en el 2008, aseguró que “si se hace por un tema espiritual es muy bueno porque para las personas que creemos en Dios no es lo más correcto andar con una imagen del diablo. Sin embargo, el escudo nuevo me parece muy simple. Como hincha americano me hubiera gustado que fuera más llamativo”.

América viaja este viernes a Bogotá

Con una plantilla mixta —en la que se destaca una gran cantidad de canteranos— América viaja hoy a Bogotá para su participación en el Torneo Fox. Los dirigidos por Fernando ‘Pecoso’ Castro debutan mañana ante Santa Fe en el estadio El Campín.