Perece en accidente

En un accidente de tránsito registrado el jueves de la semana pasada en horas de la tarde en Buga perdió la vida un hombre, según lo indicaron las autoridades.

De acuerdo con el reporte la víctima de este percance fue identificada en las diligencias de ley como Luis Fernando Sáenz Ávila.

Este hombre de 36 años de edad llegó al hospital San José donde fue atendido de manera urgente pero la gravedad de las lesiones que sufrió no le permitió continuar viviendo.

El deceso de Sáenz Ávila se registró el viernes de la semana pasada en horas de la tarde, luego de que no se pudiera recuperar de un trauma craneoencefálico severo y varias contusiones en diferentes partes del cuerpo que le afectaron órganos vitales.

Las autoridades de tránsito aún no se explican qué pudo haber sucedido en este caso pues no lograron conocer el hecho a fondo, lo único que atinaron a informar es que el occiso fue arrollado por un vehículo, dejando como resultado el ya conocido.

Las autoridades adelantan las investigaciones respectivas para tratar de determinar la responsabilidad en el mismo y de igual manera conocer lo sucedido esclareciendo también el lugar exacto de los hechos y las características del vehículo.

Sus familiares esperan que las autoridades actúen de manera decidida frente a este caso y la muerte de este hombre no quede en la impunidad.