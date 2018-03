José Néstor Pékerman, entrenador de la selección Colombia, explicó este jueves en rueda de prensa antes del amistoso con Francia que la ‘tricolor’ está en un momento “mixto”, donde se está afianzando como grupo, pero también está y debe seguir probando variantes.

El seleccionador argentino, además, indicó que en un partido como ante Francia no se pueden probar una gran cantidad de jugadores, porque buscan ser competitivos.

Cuadrado también fue tema de su conferencia de prensa y explicó que en poco tiempo no se puede decir “hay que tener uno igual a Cuadrado”, no es sencillo por el tiempo que duró el jugador de la Juve en afianzarse con Colombia.

El momento de la lista de 23 para Rusia 2018:

Siempre es el momento más difícil para un entrenador, en las decisiones finales, porque de por sí uno quiere hacer lo mejor por la selección, por estar bien representados y hay variantes, jugadores con ilusiones y que llegan a esa instancia final con las ganas de estar, ojalá tengamos la menor cantidad de errores posibles y que los jugadores que lleguen, lleguen en las mejores condiciones para hacer un excelente mundial.

Colombia está afianzando y probrando:

Siempre hay que dejar abierta la posibilidad a las 2 situaciones, no siempre uno puede coincidir los momentos. El final de la eliminatoria nos puso en una situación de manejar los tiempos de una manera distinta a como uno quisiera, lo más importante para cada país es poder estar siempre en los mundiales, el éxito de una selección se mide en el largo plazo es estar en los mundiales para competir con los mejores, no tener brechas de ausencias porque hay generaciones que se pierden, dejan de tener confianza y la presión de ponerse la camiseta sube.

Analizar el presente es difícil sin recordar el pasado y sin pensar en el futuro, so siempre es igual. Para Brasil pudimos llegar en una situación diferente y nos permitió jugar partidos a un nivel alto en la previa, como Bélgica y Holanda, que ratificaba nuestras posibilidades.

En esta etapa en una situación mixta, afianzar por una parte y también seguir probando, porque es necesario, no podemos tener dudas en estos días que restan.

Diferentes sistemas tácticos:

Los objetivos de las convocatorias son ensayar cosas y posibilidades, sobre todo cuando no se puede convocar a los mismos y hay variantes, jugadores nuevos que debe conocer. Hay que asimilar distintas cosas, estamos viendo esas situaciones. Volantes laterales, centrales que puedan salir un poco más, volantes que puedan suplir o ayudar a los laterales, estamos viendo todas esas situaciones y de acá en más es la terea que va a fundamentar lo que podamos hacer en el Mundial.

Dupla Falcao-Zatapa:

La fórmula Falcao-Zapata ya se estrenó en Perú con buen resultado, estamos satisfechos con lo que pasó, pero no quiere decir que sea definitivo porque tenemos buenas opciones y los muchachos tienen que competir, cada uno en su club y no sabemos de acá a 3 meses cómo van a llegar, más allá de la titularidad es importante lo que estamos viendo en los entrenamientos y las opciones de los partidos, son significativos y deberían aprovechar las oportunidades porque son conscientes que queda poco tiempo.

Francia:

Respetamos mucho a Francia, sabemos el equipo y jugadores que tienen, es una de las selecciones con mayor poder individual, tienen muchas variantes y eso les da un poderío enorme. Les tenemos respeto y hay que competir, aspiramos a hacer un buen partido, que nos deje en una situación de creer en nosotros, lo que estamos haciendo y se va hacer todo lo indispensable.

La generación francesa es espectacular, se ha dado como pocas veces tanta cantidad. Riqueza técnico, táctica, superación constante de jugadores. Uno ve a Griezmann en este nivel y cuando llegó a España era más extremo pero cada vez ha tomado la dimensión de crack y en todas las posiciones.

Probar ante Francia:

Seguramente tanta cantidad de jugadores no se puede probar, con tan poco tiempo no es fácil adaptar y no sería la mejor posibilidad para jugadores que tienen poco tiempo, pero aun así tenemos que compensar en algunos lugares, tratar de buscar ese equilibrio y las conclusiones deben ser de los 2 partidos.

Cuadrado y Cardona:

Son jugadores probados en la selección, con muchos partidos, tenemos un conocimiento amplio y cada jugador tiene su particularidad.

Cuando nosotros llegamos, Cuadrado no era habitual en la selección y pensamos que tenía potencias para desarrollar y en estos años lo cumplió y se consolidó en Europa, ha logrado cosas muy buenas. En poco tiempo decir hay que tener uno igual a Cuadrado no es sencillo, tal vez otro con características distintas y si esto obliga a cambiar una posición también hay que verlo, porque no podemos perjudicar el andamiaje colectivo.

Esperamos que Cuadrado pueda estar, ha hecho las cosas para que su recuperación esté dentro de los tiempos estimados y somos optimistas que pueda estar, de todas maneras seguimos observando todas las posibilidades porque Colombia va a competir igual.

Cuadrado, agregar, va bien en su proceso de recuperación, siempre hay una comunicación seguida con el cuerpo médico de Juventus y Colombia. Se siente bien, se va intengrando al grupo y ya pronto lo veremos dentro de la Juve.

El caso de Edwin es difícil, porque tiene una característica muy especial, ha jugado mucho en banda izquierda, hemos probado otras posibilidades porque tiene la capacidad, pero no siempre ha podido tener el mismo rendimiento en otras posiciones, hay que esperar que pueden darnos algún otro jugador, tener alternativas.

Espero que podamos, en el caso, de tener variantes que nos ayuden a mejorar al equipo, suplir ausencias y que el Mundial nos encuentre bien.

Quintero:

Juan Fernando nunca ha dejado de estar dentro de los jugadores que pensamos son de la selección, lamentablemente su discontinuidad en su paso por Europa lo alejaron un poco, mientras habían otros compañeros que estaban respondiendo.

Su regreso a Medellín le dio una continuidad importante, siempre él supo que las puertas estaban abiertas, sabía que donde esté y mantenía el rendimiento podía estar y este último tiempo en River reforzó el concepto que es un jugador de valía en un plantel de los mejores de América, llegó con mucha presión y no tuvo problema en adaptarse y mostrar sus condiciones.

Mejoró su estado físico, su rendimiento. No ha jugado los minutos que estoy seguro que va a jugar, pero puede aportar todo ese talento que siempre demostró, la precisión en los pases, la inteligencia para encontrar espacios, eso sí con más dinámica, más movimiento al nivel que se juega un Mundial. Esta última decisión ha sido fuerte y esperemos que pueda demostrar en la selección.

Los nuevos y los que tienen pocos minutos con Colombia:

El mensaje es claro, ellos ya tienen alguna experiencia. Primero sacarse que son los últimos, en la última prueba, el futbolista debe explotar sus cualidades en los minutos que tengan. Esta selección tiene un excelente grupo humano y siempre se han apoyado. Los que ya han estado en un Mundial transmiten sus experiencias, que tampoco tengan temores a posibles lesiones, que se manejen de la manera de siempre y todos estamos dispuestos a ayudarlos, al margen que se compite por un lugar. Somos todos Colombia y eso todos lo tienen marcado.

Se seguirá el amistoso de Japón:

Confirmo esto porque lo hacemos habitualmente, va a estar Pablo Garabelo en el estadio. Ya que es nuestro primer rival en el Mundial.

Crecimiento de la selección Colombia:

La Federación ha apoyado este proceso, porque si uno quiere competir debe hacerlo en todos los frentes, cuando uno mira las selecciones que van adelante, esto lo vienen realizando desde siempre.

No es un mérito, es una exigencia que debemos tener, así como les pedimos cosas a los futbolistas.