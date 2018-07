Es así, siempre lo ha sido. Ya son bastantes años conociéndolo, escuchándolo en cada conferencia de prensa. Ya son bastantes años para no saber que José Pékerman no toma ninguna decisión en caliente, no dice ninguna palabra que no analice, no deja nada al azar a la hora de hablar. Así se ha manejado desde que es técnico de la Selección Colombia. Así se manejará siempre…

Pékerman no es de soltar bombas así como así. Se entiende, entonces, por qué no confirmó qué pasará en su futuro, si seguirá al frente del equipo colombiano. Por más que el contexto fuerza ideal para hacerlo. Por el contrario, con la mesura de siempre, el argentino esquivó cualquier interrogante al respecto y tomó una salida diplomática. Con la duda en el aire, todos los colombianos se preguntan qué pasará con ‘Don José’. Por lo pronto, no hay una respuesta. Lo cierto es que Pékerman debe seguir, sí o sí, claro, siempre que él lo quiera hacer, y que la dirigencia lo considere pertinente (todo parece indicar que así es). Argumentos sobran. Bajo su mando la Tricolor ha obtenido sus mejores resultados, entre ellos, dos clasificaciones consecutivas a Copas del Mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018), con la mejor actuación en la historia (el paso a cuartos en Brasil 2014). En su etapa también han descollado grandes talentos como James Rodríguez, Falcao García, David Ospina, Camilo Zúñiga, Pablo Armero, Juan Guillermo Cuadrado. Él, directamente, no los forjó desde las categorías menores, pero los potenció con su manejo y su manera de llevarlos en momentos de gloria y momentos de dificultad. De allí el respeto y la admiración que despierta en los propios futbolistas. “Es el entrenador de todos nosotros y queremos que siga”, dijo, por ejemplo, Luis Fernando Muriel tras la eliminación ante Inglaterra. ¿Debe seguir como técnico? ¡Sí, un rotundo sí! Debe seguir por eso y mucho más. Además, hay material para buscar el tiquete a Catar 2022 y para cumplir una gran Copa América en Brasil el próximo año (Ospina, Arias, Dávinson Sánchez, Mina, Mateus Uribe, James, Quintero, Muriel, Borja y Falcao). Por supuesto, hay que corregir algunas situaciones y buscar la renovación en varios puestos, sumando nuevos elementos (Juan Camilo Hernández, John Duque, Iván Arboleda, Sebastián Villa, entre otros.). José Pékerman debe seguir…. Dependerá de él y de los directivos. DeportesRCN.com