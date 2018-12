La mesa en las festividades navideñas no luce igual si sobre manteles no aparece como protagonista el manjarblanco, sin duda alguna el rey de las exquisiteces decembrinas. Su característico color canela, la suavidad de su textura y su exquisito sabor, lo han convertido en el plato irresistible de fin de año.

Y no es para menos, pues detrás de esa maravillosa sensación que produce saborearlo con solo meterse una cucharada a la boca, hay toda una historia repleta de mitos y tradiciones. Delsy Amparo Mina recuerda, cuando tenía solo 8 años de edad, cómo su abuela con mucho gusto y un poco de misterio preparaba el dulce de manjarblanco.

Adecuadamente vestida para soportar el calor pero a la vez protegerse de los riesgos que produce trabajar con fuego, la abuela le dedicaba cerca de 5 horas a la cocción del manjar, tiempo durante el cual no paraba de utilizar el mecedor de madera, mientras “añadía” sus toques secretos.

Hoy, 50 años después de haber visto preparar por primera vez el dulce, Delsy Amparo sigue al pie de la letra las enseñanzas de la abuela que ya partió y además respeta con convicción cada uno de los mitos que existen en torno a su elaboración.

“Cuando estoy preparando el manjarblanco no permito que una mujer en embarazo o con el periodo coja el mecedor, eso es fijo que se corta”, afirma convencida de esta creencia la mujer de tez negra.

Para Delsy Amparo tampoco es conveniente que en mitad del proceso de elaboración llegue alguna persona y se asombre o muestre alguna admiración por lo que se está haciendo, pues también es motivo para que la calidad del producto se afecte.

“Hay gente que me dice no crea en todas esas bobadas, eso no pasa nada, pero me ha pasado y me sigue pasando, por esa razón cuando yo lo preparo se hace como yo aprendí a hacerlo”, dice entre sonrisas esta carismática mujer.

Dios también hace lo suyo

No hay mejor manera de aprender algo que ponerlo en práctica, motivo que llevó al equipo periodístico de EL TABLOIDE a acompañar a Delsy Amparo en el proceso de elaboración del exquisito dulce durante una jornada que duró cinco horas. Lo primero que la experta dio a conocer fueron los ingredientes, por cierto escasos para lograr semejante sabor: azucar, leche y arroz.

“Aquí no hay nada oculto, son toques secretos pero a gritos, el truco está en hacerlo con alegría y encomendándolo a Dios, cuyas manos son las que realmente preparan el manjarblanco”, afirma.

Como en el lugar donde se elaboró este producto tan vallecaucano se encontraba de paseo un grupo numeroso, las cantidades de los ingredientes también fueron altas. Así pues, se utilizaron 55 litros de leche, 20 libras de azúcar y una libra de arroz.

Con la paila lista sobre el fogón de leña, (a propósito, se recomienda utilizar ramas de guayabo u otro tipo diferente a swingla para que el humo no haga derramar lágrimas), Delsy revolvió la mitad de la leche con la totalidad del azúcar y antes de pasar la mezcla a la paila, la coló por un pedazo de tela de tipo dacrón, que hizo las veces de cedazo, con el propósito de quitar las impurezas de los productos usados. Posteriormente se realizó el mismo procedimiento con la leche restante.

“Ahora sí, manos a la obra, a empezar a mecer en forma de zig zag, pero antes algo que no puede faltar, las tres piedras debidamente lavadas que nos evitarán que el dulce se pegue”, dijo Delsy mientras con los ojos cerrados fue arrojando en forma de cruz una a una las piedras y diciendo “Señor, en tus manos pongo este dulce porque son las tuyas, no las mías, las que lo harán”.

Dos horas después…

Desde que se puso la paila en el fuego no se paró de mover la larga cuchara de palo y varios de los integrantes del grupo que estaba en la finca, ubicada en el corre-gimiento de San José, municipio de San Pedro, de donde es Delsy, cooperaron con la larga y calurosa labor, eso sí, se cuidó que ninguno de ellos violara las “leyes sagradas” para elaborar un buen dulce.

Durante esas dos horas lo único que se hizo fue mover el mecedor, escuchar el choque de las piedras con el metal y cuidar la temperatura que se debe conservar en término medio, “es decir, ni muy muy, ni tan tan”, recomienda esta mujer que parece de roble, pues no dio muestra durante toda la jornada del mínimo cansancio, es más, siempre tuvo una amplia sonrisa marcada en su rostro y disfrutó compartiendo sus conocimientos.

Pero llegó la hora de mezclar el arroz, que ayuda a darle cuerpo y textura al manjar, y que se dejó remojando desde el día anterior pero solo fue licuado minutos antes de iniciar el proceso de cocción.

Incorporado a la mezcla, se continuó con el movimiento en la paila y aunque siguieron sonando las piedras, ya no se sentían con igual intensidad, pues el dulce empezó a coger cuerpo, tanto que quiso salirse en varias oportunidades de la paila.

Y fue precisamente en estos momentos donde Delsy asumió el control total del proceso, porque con gran maestría en el uso del mecedor logró apaciguar la efervecencia y evitó en más de una ocasión que el dulce se derramara.

Pasadas ya cuatro horas de cocción, tomó un plato y sobre este depositó un poco de dulce. “Lo vamos a voltear, si no se derrama, quiere decir que ya está listo”, dijo. Acto seguido, todos los presentes aplaudieron porque la prueba pasó.

En estas líneas es imposible hacerles sentir la calidad del producto que se logró en esa enriquecedora jornada, pero sí se puede asegurar que definitivamente el placer no solo está en degustarlo, tener el privilegio de ver, participar de su preparación y escuchar las historias de mujeres como Delsy Amparo, no tiene comparación.