Acreditación de la Uceva sigue en vilo

El Alma Máter está solicitando al Ministerio de Educación acreditación de Alta Calidad para las licenciaturas de Educación Física y Lenguas Extranjeras.

En Colombia, según el más reciente censo del Ministerio de Educación Nacional, hay 288 Instituciones de Educación Superior y de ellas solo 47 cuentan con acreditación de Alta Calidad, es decir el 16.3 %, lo que indica la dificultad existente para cumplir con este proceso.

Las Instituciones de Educación Superior que opten por este reconocimiento, que es de carácter voluntario, deben cumplir con tres pasos básicos: hacerse una autoevaluación, someterse a la evaluación externa del Consejo Nacional de Acreditación y esperar el concepto del Ministerio de Educación en cuyas manos está la decisión final de entregar o no la acreditación de Alta Calidad.

En ese proceso se encuentra la Unidad Central del Valle que ha puesto en manos del Consejo Nacional de Acreditación sus dos licenciaturas, Educación Física y Lenguas Extranjeras, como parte del programa de Educación que ya tiene el registro calificado pero no el de Alta Calidad.

De acuerdo con Lina María Cardona, delegada de la cartera educativa que estuvo esta semana en el campus universitario, la Uceva se presentó, empezó todo su proceso de autoevaluación, hubo unos puntos de mejora pero tiene dos años para completar esas mejoras, por lo que, mientras dura el proceso, el registro calificado de las dos asignaturas sigue vigente.

La funcionaria agregó que en el Ministerio de Educación se han presentado algunas dificultades para la evaluación por cuanto en el país existen 283 licenciaturas y los dos años dados inicialmente en la Resolución 1753 de 2015 resultaron cortos y se debió extender la vigencia de la disposición. “Eso que quiere decir, que ya no eran dos años sino que les estamos dando otros dos años adicionales”, precisó Cardona.

Frente al escaso número de instituciones de educación superior que cuentan con la acreditación de Alta Calidad, la funcionaria anunció que desde el Ministerio hay un compromiso de acompañar a las que están buscando el registro para ayudarles a que los planes de mejoramiento se cumplan y añadió que la Uceva es parte de eso.

“Lo más importante es que entendamos que la acreditación es de todos, la acreditación no es responsabilidad del rector, la responsabilidad es de todos, docentes completamente comprometidos con la institución y estudiantes que sepan que el futuro está en la universidad y que si a la universidad le va bien a ellos les va a ir bien” puntualizó.

“Acreditación sí fue negada”

Plazo de dos años no es exclusivo de la Uceva, fue otorgado para todas las IES.

El abogado y exdocente de la Unidad Central del Valle, Ángelo Mauricio Victoria Russi, solicitó la intervención del Ministerio de Educación Nacional ante la situación que atraviesa la institución tulueña por la ampliación del plazo de dos años para otorgarle la acreditación de Alta Calidad a las licenciaturas de Educación Física y Lenguas Extranjeras.

“La acreditación les fue negada y es por ello que se amplió el plazo pero esto no es exclusivo de la Uceva, es un proceso que se sigue para todas las Instituciones de Educación Superior que están buscando esa acreditación” precisó Victoria Russi en entrevista con EL TABLOIDE a través del Facebook Live.

Aboga porque haya un cambio de rector por cuanto ya lleva 11 años y no ha sido posible que obtenga la acreditación pero niega que tenga pretensiones inmediatas de llegar a ese cargo.

Victoria Russi, quien durante tres años fue docente de la facultad de Derecho, precisa que si la Uceva no alcanza la acreditación de alta calidad no habrá participación en el programa Ser Pilo Paga, los estudiantes no podrán acceder a los créditos de Icetex y no podrá tener maestrías.

Puntualiza que la Uceva siempre va a tener mercado pero en cinco o diez años va a tener problemas porque al no tener acreditación de Alta Calidad van a reducirse los recursos.